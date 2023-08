※5/28/23:59迄の手数料50%還元キャンペーン期間限定価格。キャンペーン終了後は1500円値上げします。

enzoさま用 数回のみ使用 ベルルッティレザースニーカー ネイビー サイズ10



JORDAN BRAND AIR JORDAN 1 MID 27.5cm 新品

※価格交渉不可

※新品未使用【ワコマリア】コンバース オールスターUS HI 27.0㎝



バンズ×ローリッキング

※追加画像を出品しました。

箱なし NIKE エアフォース1 ココア スネーク NikeByYou 28cm



定価7万9800円 ルイヴィトン メンズ スニーカー ホワイト 27.5cm

※ご注意※

ナイキ エアマックス95 サファリ NIKE AIRMAX95 Safari



メゾンマルジェラ スニーカー 44

こちらの商品は、国内ブランドと海外ブランド、アメリカ・ヨーロッパの古着を取り扱っている都内セレクトショップにて購入しました「並行輸入品」です。

25.0cm ナイキ ヴェイパーフライ ネクスト% 2



【送料無料】NIKE air more uptempo 2021 27.5cm

デザイン・履き心地、共に大変気に入っていた「M990GL5」の生産終了が近づいていたタイミングで入荷があったので、ストックとして2足購入しましたが、2023年2月17日に「M990GL6」が国内正規取扱店にて一般販売された際に実物を見て、思いの外デザインと履き心地が良く2足購入でき、GL6の方がより好みだったので、GL5は手放す事にしました。

NIKE ダンク HIGH 1985 × アンダーカバー/26.5cm



【最終値下げ】NIKE エアジョーダン×パリサンジェルマン スニーカー

■ブランド:new balance

USA製 CONVERS ALL STAR LOW ヴィンテージ ビンテージ

■アイテム:M990GL5

New Balance Numeric NM508LNG 27.5 US9.5

■原産国:アメリカ

【新品26.5cm】adidas|スタンスミス|ディズニー|ホワイト/グレー

■サイズ:26.5cm

PHILIPPE MODEL スニーカー 41

■ウイズ:D

new balance Made in USA 990 v6 TD6 28.0

■製造年月:2022年第9週

ナイキ SB ダンク ロー オレンジ レーベル グレーガム

■購入価格:30,800円(税込)

28.25cm HAL STUDIOS ASICS GEL-1130 MK II

■購入店舗:都内セレクトショップ

SALOMON XT-6 black 27cm US9

(実店舗あり)のオンラインショップ

NIKE DUNK HIGH CHAMPIONSHIP KHAKI

■購入年月:2022年6月

【新品】New balance M996CGY 24.5cm グレー

■購入証明:納品書の原本あり

【値下】NIKE DUNK HIGH 1985 SP イエロー 27.5cm

(個人情報を削除した納品書の原本をお付け致します。店名・購入日・購入価格・商品の型番・カラー・サイズをご確認いただけます。)

clarks kith New York Yankees 25cm



クレちゃん様専用salomon XA PRO MID GTX

◎コンディション

NEEDLES X VANS ERA



ナイキ エアジョーダン1 ロー SB UNC 22cm

■新品・未試着

PAPERBOY NEW BALANCE 目玉焼き M992PB1 28 cm

■キズ・汚れなし

NIKE エアマックス

■タグ付き(折れ・汚れなし)

Christian Louboutin クリスチャンルブタン スニーカー 39

※並行輸入品の為、ニューバランス・ジャパンの赤タグは付属しません

エアジョーダン1 mid ブラック ジムレッド 27㎝

■シューズBOXも目立つ傷み・汚れなし

コンバース ワンスター スウェード US9.5

■包装紙に1ヶ所破れあり、汚れなし

Sangacioスニーカー黒

■日焼け・変色なし

Nike AirForce1 '07 NIKEエアフォース1黒 28.5cm

■家族全員非喫煙者、自宅内完全禁煙

NIKE DUNK HIGH Varsity Maize

■アロマやお香を焚いたりもしません

SANGACIO にゅ〜ず スニーカー 靴 新品未使用

■ペット飼育なし

BATES ミリタリーブーツ vintage ARMY



adidas × HUMAN MADE ヒューマンメイド FORUM LOW

◎配送

ピーマン様専用・NIKE CLASSIC CORTEZ LEATHER



エルメス デイ スニーカー 42 シルバー金具

■日時指定可能です。ご希望の方はご購入後に取引メッセージにてお申し付けください。

ゴールデングース スニーカー 42サイズ 送料無料



NIKEエアフォースワン

■シューズBOXが傷まないように、緩衝材を入れて段ボールに梱包し、お送り致します。

Nike terra tc made in USA ナイキテラTC



ジルサンダー キャンパス生地スニーカー 41

◎返品・返金

ダンクハイ ゲームロイヤル



ビームス ピルグリムサーフ 別注 VANS スリッポン 28(10)

■購入者都合の返品はご遠慮ください。

ATLAS × Nike SB Dunk Hightアトラス × ナイキ SB



Stussy × Nike Vandal High "Black"

■商品に不備があった場合、状態を確認させていただいた上で、当方に責があると認められる場合のみ、返品・返金致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

※5/28/23:59迄の手数料50%還元キャンペーン期間限定価格。キャンペーン終了後は1500円値上げします。※価格交渉不可※追加画像を出品しました。※ご注意※こちらの商品は、国内ブランドと海外ブランド、アメリカ・ヨーロッパの古着を取り扱っている都内セレクトショップにて購入しました「並行輸入品」です。デザイン・履き心地、共に大変気に入っていた「M990GL5」の生産終了が近づいていたタイミングで入荷があったので、ストックとして2足購入しましたが、2023年2月17日に「M990GL6」が国内正規取扱店にて一般販売された際に実物を見て、思いの外デザインと履き心地が良く2足購入でき、GL6の方がより好みだったので、GL5は手放す事にしました。■ブランド:new balance■アイテム:M990GL5■原産国:アメリカ■サイズ:26.5cm■ウイズ:D■製造年月:2022年第9週■購入価格:30,800円(税込)■購入店舗:都内セレクトショップ(実店舗あり)のオンラインショップ■購入年月:2022年6月■購入証明:納品書の原本あり(個人情報を削除した納品書の原本をお付け致します。店名・購入日・購入価格・商品の型番・カラー・サイズをご確認いただけます。)◎コンディション■新品・未試着■キズ・汚れなし■タグ付き(折れ・汚れなし)※並行輸入品の為、ニューバランス・ジャパンの赤タグは付属しません■シューズBOXも目立つ傷み・汚れなし■包装紙に1ヶ所破れあり、汚れなし■日焼け・変色なし■家族全員非喫煙者、自宅内完全禁煙■アロマやお香を焚いたりもしません■ペット飼育なし◎配送■日時指定可能です。ご希望の方はご購入後に取引メッセージにてお申し付けください。■シューズBOXが傷まないように、緩衝材を入れて段ボールに梱包し、お送り致します。◎返品・返金■購入者都合の返品はご遠慮ください。■商品に不備があった場合、状態を確認させていただいた上で、当方に責があると認められる場合のみ、返品・返金致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

airjordan1 retro high og white cement新品minnano購入 New Balance 550MDB 27cmナイキ ワイルドホース7 26.5cm【新品未使用】エアマックス1 '86 OG BIG BUBBLEエアジョーダン3 ファイヤーレッド2022 27cmナイキ ズーム ペニー6NIKE AIR MAX 1 330159-071 ナイキ エアマックス 112Supreme/Nike SB Dunk High 26.0 新品未使用NIKEダンクlow レトロ パンダダンク新品 ビームス×ニューバランス MS237SEスニーカー エクスクルーシブモデル