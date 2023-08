今年の新作から定番まで！ ANATOMICA アナトミカ ダンガリーカバーオールジャケット デニム カバーオール

アナトミカ のダンガリーカバーオール です。

アナトミカ特有のドレスのような仕立てが、特徴的な綺麗なカバーオール です。

サイズ:38

肩幅:44cm

着丈:74cm

身幅:51cm

購入後ほとんど着用していないので、デニムダンガリー特有の毛羽立ちもあり、これからエイジングを楽しめます。

オーラリー、ciota シオタ、エンジニアドガーメンツ、boncouraボンクラ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナトミカ 商品の状態 未使用に近い

