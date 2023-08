■ブランド : TUMI / トゥミ

■型番 : 22652D2

参考定価110,000円

ALPHA2 4ウィール コンパクト ブリーフ

4輪 キャリーケース ビジネスキャリーバッグ スーツケース

機内持込 / 機内持ち込み 可能モデル

■付属品:写真に写っているもの

極美品 TUMI ALPHA2 4輪 キャリーケース 4ウィールド 機内持ち込み



・TUMIの 4輪キャリーケース / ビジネスバッグ です

そうそう出回らない超な超がつくレアモデルです!

探しの方は是非この機会をお見逃し無い様お願い致します。

早い者勝ちです

・通常のナイロンの5倍の強度を持ち、耐摩耗性と耐熱性にタフなバリスティックナイロンを使用

・内側には広々としたメインのコンパートメント。

・傘やタオル、ペットボトルの収納用に撥水加工が施されたポケットを搭載

・360度回転する4輪用ホイールをケース本体の凹部分に取り付けることで重心を低く保ち安定した走行を実現

・嬉しい機内持ち込み可能サイズで日帰りや短期出張にピッタリのケースです

・ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場で購入です。

100%正規品になりますのでご安心ください。

■状態 :

ランク :《A》

・一番ダメージが受けやすいタイヤ周りも小傷のみ綺麗です

・キャリーバー、ホイール動作確認済み

・その他、目立つ傷なく長期でご使用頂けます

・写真、コメントにてご確認ください

※商品はあくまでもused品になります。

ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。

※写真の写り方により、風合いや色合いが多少異なる場合がございます。

■カラー : ブラック / 黒

サイズ

縦:約38cm

横:約51cm

マチ:約24cm

約4.1kg、26L

【外装】

ファスナーによる開閉のフロント・コンパートメント

フロントのU字型ファスナーポケット

フロントポケット

マチ付きサイドポケット

革をあしらったトップのキャリーハンドル

Xブレースのテレスコープハンドルシステム

伸縮性のあるアド・ア・バッグ・スリーブ

保護用バンパーガード

【内装】

電子機器アクセサリー用ポケット

ファイルポケット

保護パッド付きファスナーポケット…

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■ブランド : TUMI / トゥミ■型番 : 22652D2参考定価110,000円ALPHA2 4ウィール コンパクト ブリーフ4輪 キャリーケース ビジネスキャリーバッグ スーツケース機内持込 / 機内持ち込み 可能モデル■付属品:写真に写っているもの・TUMIの 4輪キャリーケース / ビジネスバッグ ですそうそう出回らない超な超がつくレアモデルです!探しの方は是非この機会をお見逃し無い様お願い致します。早い者勝ちです・通常のナイロンの5倍の強度を持ち、耐摩耗性と耐熱性にタフなバリスティックナイロンを使用・内側には広々としたメインのコンパートメント。・傘やタオル、ペットボトルの収納用に撥水加工が施されたポケットを搭載・360度回転する4輪用ホイールをケース本体の凹部分に取り付けることで重心を低く保ち安定した走行を実現・嬉しい機内持ち込み可能サイズで日帰りや短期出張にピッタリのケースです・ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場で購入です。100%正規品になりますのでご安心ください。■状態 : ランク :《A》・一番ダメージが受けやすいタイヤ周りも小傷のみ綺麗です・キャリーバー、ホイール動作確認済み・その他、目立つ傷なく長期でご使用頂けます・写真、コメントにてご確認ください※商品はあくまでもused品になります。ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。※写真の写り方により、風合いや色合いが多少異なる場合がございます。■カラー : ブラック / 黒サイズ縦:約38cm横:約51cmマチ:約24cm約4.1kg、26L【外装】ファスナーによる開閉のフロント・コンパートメントフロントのU字型ファスナーポケットフロントポケットマチ付きサイドポケット革をあしらったトップのキャリーハンドルXブレースのテレスコープハンドルシステム伸縮性のあるアド・ア・バッグ・スリーブ 保護用バンパーガード【内装】電子機器アクセサリー用ポケットファイルポケット保護パッド付きファスナーポケット…

