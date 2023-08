MADE IN JAPAN。※ベースはアメリカ製。

サイズ 32。

実寸、

●ウエスト78センチ。

●ワタリ幅31センチ。

●裾幅25センチ。

●股上25.5センチ。

●股下27センチ。

●総丈48センチ。

日本製、大阪のブランドHEXICOのリメイクデニムショーツです。カスタムやリメイクを得意なブランドならではの凝ったリメイクの施された一着。ベースにアメリカ製のLevi's501デニムを複数本使用し、それぞれ色落ちの違う左右を再構築して、股部分も違うデニムで切り返されています。右側のバックポケットは元々の物を取り外し、新たに片玉縁のスラッシュポケットを作っています。裾も切りっぱなしに見えて、きちんとチェーンステッチで処理されていて、非常に手数が多く、丁寧な作りの良さが伝わってきます。コンディションは元々のベースに90'sアメリカ製ビンテージデニムを使用している為、色落ち等ありますが、ビンテージデニムならではの雰囲気として楽しんで頂ければ嬉しいです。比較的キレイな商品ですが、美品ですが、あくまで古着ですのでご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

HEXICO

ヘキシコ

Levi's

リーバイス

アメリカ製

バレンシア

555

デニム

ジーンズ

ジーパン

ショーツ

ハーフパンツ

リメイク

カスタム

リビルド

再構築

デザイン

デザイナーズ

アーカイブ

キレイめ

カジュアル

アメカジ

アメリカ

ヴィンテージ

ビンテージ

古着

90's

90年代

1995年

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リビルドバイニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

