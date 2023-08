■フォロー割引きありです♪

☆ご覧いただきありがとうございます☆

大人気 スターター(STARTER)×NFL

希少な90年代 海外製

NFL(ナショナルフットボールリーグ)

シアトル・シーホークス

Seattle Seahawks

チーム刺繍ロゴの入った

かわいいデザインのナイロン ジャケット

メンズ ジャケット

古着屋でもなかなか見かけない貴重なアイテムになります★

古着 90s スターター NFL シアトルシーホークス 刺繍 ナイロンジャケット

目立つダメージや汚れ等はございません。

古着商品つきましては

古着や新古品にご理解ある方のみ購入お願い致します。

※※※※※※※※

■サイズ:L

着丈:67cm

肩幅:55cm

身幅:58cm

袖丈:66cm

・ホームクリーニング済み

・即購入OK

・入金より1~2日以内の発送

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スターター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スターター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

