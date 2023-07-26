輝く高品質な お洒落‼️ 西陣　大光織物　黒、白　ネコ柄　お太鼓　袋帯　ライトグレー 着物

新品未仕立品‼️

トールサイズ裄丈70訪問着4点フルセット



k-524 スモールサイズ上質 桐屋 辻が花絞り 訪問着 正絹 広衿 袷 縮緬

西陣 大光さんのお洒落帯シリーズ‼️

正絹 小紋 花柄の総柄が可愛い小紋 卒業袴と合わせても可愛い しつけ付き



【夏帯】 名古屋帯 銀通し 未使用品

個性的な柄の帯をお探しの方‼️

花井幸子 六通柄袋帯 鱗文様 金銀糸 黒地 未使用 m-3s2826



◆着物 花柄 和装 振袖 単衣 羽織 和装 牡丹 赤紫 昭和レトロ

是非ご検討下さい！

大丸別誂え 小紋 正絹 広衿 袷 黒地 絞り染め枝垂梅織文 着丈146センチ



風香 単衣着物ユニフォームＬサイズ（椿） 4点セット 定価50,100円

京都 西陣 大光（株）

【お買い得！】マベパール マベ真珠 帯留め アクセサリーの材料にも！

⭕️長さ 約445cm (多少の誤差はお許しください)

小紋 手染 個性的 正絹 反物

(お仕立て出来上がり時)

色留袖 京友禅 吉祥文様 金彩 金糸刺繍 丹後ちりめん 未仕立て 訳あり 在庫

⭕️幅約31cm

有松絞り 浴衣 木綿 黒 ブラック 藍染 着物 型染 古布 総絞り 夏祭り 七緒

⭕️表生地 絹100%

★本場大島紬・白大島★証紙ありmk-1836



オシャレなペイズリー 全通 袋帯 長尺 未使用

⚠️お仕立も承りますので宜しくお願い致します。

セール♪辻ヶ花文様の上質な訪問着袷着物 フォーマル

綿芯仕立 6000円

大麻絣名古屋 【麻100%】

絹芯仕立 7000円

T4 アンティーク着物 大正ロマン 花柄 刺繍 レトロ リメイク・着用 6枚



【超美品】総絞り 小紋 袖丈長め 晴れ着 着物 絞り着物

⭕️メモリヤン加工

《涼やか『紗紬』名古屋帯■葵の花■紺色◇開き仕立て◆正絹■夏着物◆NA5-19》

(形状記憶・撥水ガード) おすすめです

A1407【着物と帯 京月花】■白地にモダン柄熨斗花模様金銀通し刺繍振袖袷広衿■

＊着用後のお手入れ(シワのばしなど)が楽になります。

Y1038 藍木綿 正藍 雪ん子 ハギレ リメイク まとめ 4点

お仕立て加工・メモリヤン加工込み 12.000円

5743正絹絽 高級友禅染 黒留袖



⠀【付け下げ】一つ紋 松竹梅 金糸 徳とくガード

お仕立て期間約10日間前後

美品！豪華 色打掛 ピンク ブライダル

⭕️お急ぎの場合は出来るだけ対応しますのでお気軽にコメントをお願い致します。

付け下げ 金彩 紋意匠 薄香色 正絹 反物



0108 着物 袷 訪問着 友禅 正絹 暈し染め 金彩 入学式 卒業式

#着物

【単衣】お召 アンティーク着物 身丈154裄65 黒 波輪

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≪菱屋カレンブロッソ×正絹紋意匠鼻緒≫ カフェ草履 S寸 no.1849

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小紋 着尺 高級 正絹 ちりめん【私物整理】

#お洒落着物

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未仕立品‼️西陣 大光さんのお洒落帯シリーズ‼️個性的な柄の帯をお探しの方‼️是非ご検討下さい！京都 西陣 大光（株）⭕️長さ 約445cm (多少の誤差はお許しください)(お仕立て出来上がり時)⭕️幅約31cm⭕️表生地 絹100%⚠️お仕立も承りますので宜しくお願い致します。綿芯仕立 6000円絹芯仕立 7000円⭕️メモリヤン加工 (形状記憶・撥水ガード) おすすめです＊着用後のお手入れ(シワのばしなど)が楽になります。お仕立て加工・メモリヤン加工込み 12.000円お仕立て期間約10日間前後⭕️お急ぎの場合は出来るだけ対応しますのでお気軽にコメントをお願い致します。#着物#訪問着#着物パーティー#お洒落着物

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

大島紬 花輪模様着物喜久樹の着物ショール1692.プラチナ 袋帯 六通柄 鼓 組紐 流水 桜 松 紅葉 正絹 着物ふるふる様専用ウール/シミあり/小紋110《3点おまとめ1880円対象》