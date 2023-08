アークテリクス バードヘッドトーク

2022年モデル

新品未使用

去年正規店で購入しましたが着用機会が

無かったので出品します!

グロットトークも出品中です!

グロットトークをfrank oceanが着用し話題になりました。

arc'teryx bird head toque beanie



カラー···ブラック orca

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

アークテリクス バードヘッドトークビーニー ニット帽2022年モデル新品未使用去年正規店で購入しましたが着用機会が無かったので出品します!グロットトークも出品中です!グロットトークをfrank oceanが着用し話題になりました。カラー···ブラック orcaカラー···ブラック

