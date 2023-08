ご覧いただきましてありがとうございます。

Nike x sacai x KAWS Blazer Low “Team Red”

▪️購入 :sacai オンライン

▪️状態 :新品未使用

▪️サイズ:28cm

Nike×sacai×KAWSのステッカー付き。

すり替え防止の為、購入後の返品はお受け致しかねます。

ご検討ください。

宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

