最安値級価格 LOWELL Things レザーフラップミニショルダー ショルダーバッグ

※フラップ部分に薄くひっかき傷があります。(３枚目)
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画像をよくご覧になって、ご了承いただける方のみご購入ください。
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2022年2月に店舗（LE TRIO ABAHOUSE）で購入しました。
専用・2019 ヨーガンレール 黒 牛革のステアワンショルダーバッグ
デザインが気に入って購入したのですが、あまり出番がないため、使っていただける方に譲りしたいと思い出品しました。
正規品 プラダ ショルダー バッグ ナイロン 【ARHR12051】
ご検討宜しくお願い致します。
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商品の情報
|ブランド
|ロウェルシングス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
PRADA プラダ ショルダーバッグ ベルト 三角ロゴ ナイロン ブラック
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未使用 COACH コーチ 91179 ショルダーバッグ クロスボディ ポーチ
※フラップ部分に薄くひっかき傷があります。(３枚目)画像をよくご覧になって、ご了承いただける方のみご購入ください。公式から↓LOWELL ThingsReles/レザーフラップミニショルダーカラー：アイボリーサイズ：F価格：￥26,950出品者から↓2022年2月に店舗（LE TRIO ABAHOUSE）で購入しました。デザインが気に入って購入したのですが、あまり出番がないため、使っていただける方に譲りしたいと思い出品しました。ご検討宜しくお願い致します。
商品の情報
|ブランド
|ロウェルシングス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし