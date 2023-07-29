最安値級価格 LOWELL Things レザーフラップミニショルダー ショルダーバッグ

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商品の情報 ブランド ロウェルシングス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※フラップ部分に薄くひっかき傷があります。(３枚目)画像をよくご覧になって、ご了承いただける方のみご購入ください。公式から↓LOWELL ThingsReles/レザーフラップミニショルダーカラー：アイボリーサイズ：F価格：￥26,950出品者から↓2022年2月に店舗（LE TRIO ABAHOUSE）で購入しました。デザインが気に入って購入したのですが、あまり出番がないため、使っていただける方に譲りしたいと思い出品しました。ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ロウェルシングス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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