ドーリードールのボレロレイヤードレースドレスになります。

カラーはブラック、サイズはMです。

ドレス ロングワンピース ピンク

定価 18,700円

結婚式のお呼ばれドレスとして一度着用し、クリーニングに出した物になります。

もう着る機会が無いので惜しいですが、出品させて頂きます。

ボレロを色んなアレンジで着れるので、印象が変わって可愛いです^ ^

画像4枚目〜9枚目はカラー違いですが、サイズ感など参考にして頂けたら。

クリーニングのハンガー、ビニール袋は取って発送させて頂きます。

中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さいませ。

【 商品詳細 】

シンプルなキャミソールドレスに、レースのデザインボレロを合わせたセットアイテム。

ボレロは前後着回し可能でヘルシーな肌見せを叶えてくれます。

前リボンや後ろリボンで印象が早変わり、ボレロをインでも着用可能です♪

パワーショルダーで華奢見え効果も♡

繊細レースを使用しオケージョンに最適な華やかかつ上品なデザイン

美しいくびれのあるマーメイドシルエットでスタイルアップ効果も絶大。

キャミソールドレスは肩紐はアジャスターで長さの調節が可能です。

インナーにはドレス用ノンワイヤーフィットブラやストラップレスのキャミソールがおすすめ。

【備考】

・ワンピース裏地あり

・ワンピースバックファスナー着脱可能

・ワンピースアジャスター調節可能

・ワンピースウエストゴムなし

・ポケットなし

・素材伸縮性なし

・ボレロ透け感あり

・ボレロ前後着用可能

【素材】

表地

レース部分 ポリエステル100%

サテン部分 ポリエステル92%

ポリウレタン92%

裏地

ポリエステル92%

ポリウレタン92%

洗濯方法:クリーニング店にご相談ください。

※その他お取り扱いに関しましては、商品に付属のアテンションタグをご覧ください。

着用モデル身長173cm

#dorrydoll

#結婚式ドレス

#結婚式お呼ばれドレス

#お呼ばれドレス

#二次会ドレス

#同窓会ドレス

カラー···ブラック

柄・デザイン···レース

袖丈···七分袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドリードール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

