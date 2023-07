商品説明

ポールスミスコレクション ジャケット キュプラ生地 XLX



ご覧いただきありがとうございます。

送料すべて無料となっております。

多数出品している為、在庫がないことなどを避ける為、念のためご購入前にコメントお願い致します。

商品に関するご質問は全て【購入前】にお願い致します。

【商品】エンジニアードガーメンツ チェンジボタン ダック地 カバーオール ジャケット

【サイズ】 M

【肩幅】49cm

【身幅】54cm

【着丈】74cm

【袖丈】62.5cm

素人、平置き採寸のため多少の誤差はお許しください。

【カラー】 画像参照

【素材】※画像参照

【状態】 USED

多少の使用感がある状態です。目立つダメージやシミなどはありません。

ご購入後のトラブルを避ける為に

ご不明な点はご購入前にご確認下さい。

商品に問題、不備や状態不良の掲載漏れ等があった場合は

購入後の返品をお受けいたします。

※他にも出品していますので、ご覧ください。

●注意事項●

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。

完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方は

ご購入をお控え下さいますようお願い致します。

ご使用になられているモニターや端末により、

実際の色と多少異なる場合がございます。

☆発送詳細☆

発送は即日~2日以内にいたします。

らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。

#102389

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

