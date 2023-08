数年前にmoussyで購入した定番デニムです!

サイズが合わなくなってきたので出品します!

カラー:ブルー

サイズ:27インチ(XL相当)画像5枚目サイズ記載あり

定価(ZOZO):¥18,480

状態:数回着用したのでウエスト部分のヨレは少しありますが、目立ったキズや汚れはありません.

※ポケットや裾のダメージ、バックのシワ加工は元々のデザインです.(2.3.4枚目)

ハイウエストですごくスタイル良く見える神デニムなので是非^^

股下も長めなので、ヒールやブーツ、厚底スニーカーなど合わせると更にスタイル良く見えます♪

デニムは硬すぎず履いてくるとだんだん馴染んでくる感じです^^

凄くストレッチ性があるわけではありませんのでご注意下さい

※写真はZOZOタウンから拾ってきています

ZOZOタウンでmoussyデニムで調べると着用画など掲載されていますので、気になる方はご覧下さい!

※自宅保管、数回着用しています.

匂いなど含め気になる方はご遠慮下さい.

※数回着用しておりますので、ウエスト、太もも部分のサイズは記載のサイズより多少変動している可能性が高いですのでご理解の程宜しくお願い致します!

※値下げ交渉は行いません.

その他気になる事がありましたらお気軽にコメントお待ちしております(^ ^)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マウジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

