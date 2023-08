ワイズの

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 新品、未使用

ワイズのスタンドカラードレス(モカ)です。ふっくらとした柔らかな風合いと、ヴィンテージのような洗いざらし感が特徴の生地を使用したスタンドカラードレス。大きめのスタンドカラーとファスナー使いがスポーティーで軽快な印象をもたらします。上側は上下オープンファスナー開き、下側はボタンで全開できる仕様でシャツコートとしても着用でき、レイヤードスタイルにもご活用いただけます。ファスナーだけを閉めてボトムと合わせたり、ボタンを閉めてハーフジップのプルオーバーの様に着たり、幅広いスタイリングに着回しがきくアイテムです。タグ付きの美品です。SIZE XS(01)肩幅 66.5cm身幅 86cm袖丈 50.5cm着丈 111.5cm

