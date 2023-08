TVBOX (mibox)より使いやすいです。

インターネット回線(有線 or 無線)を繋がると世界のチャンネル、映画、ドラマなどが見れます!世界各国のチャンネル等を視聴できます。

映画、ドラマ、アニメなど毎日自動更新を行います。

Youtube対応

大画面でストリーミングを簡単にできます。

子供が中国語や日本語や勉強に役立つと思います。

付属品

・UBOX本体

・リモコン

・HDMIケーブル

・電源ケーブル

・LANケース

追記、android tvではないので、googleのplay商店はございません。普段の日本テレビソフトをインストールできないと思います。また、表示語彙は日本語対応ないです。

上記の事をご理解頂きますようお願いします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

