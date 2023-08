【メーカー直送】 ＼送料無料／SONY FDR-AX55 ４Kビデオカメラ＼14万相当→7万／ ビデオカメラ

ソニー / SONY デジタル4Kビデオカメラ FDR-AX55 になります。

室内専用メインカメラとして使用していました。

4年程メイン→以降1年程サブ機→以降現在まで未使用

最近は一眼レフとiPhoneしか使っていないので手放すことにしました。

本機三脚穴部分に亀裂がはいっております。

※画像3の赤丸部分

マイクロUSBケーブルはたま~に接触不良を起こします。

その他の純正付属品は購入時のままになります。

箱や説明書は日焼けしています。

棚に保管していたので全体的に綺麗です。

購入時価格:139,755円(オマケ込み)

購入時期:2016.9.1~

※動作確認済み

その他の小キズ、経年劣化、微細な汚れなど細かな部分はご容赦くださいませ。

■内容物・付属品

・本機

・ACアダプター

・電源コード

・HDMIケーブル

・マイクロUSBケーブル

・説明書

・バッテリーパックNP-FV70

・バッテリーパックNP-FV70(オマケ)

・バッテリーチャージャーBC-TRV(オマケ)

・箱

発送方法は状況により変動しますが送料無料になります。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

