supreme✖︎vansコラボのオールドスクール

adidas samba classic 新品 27.5cm



RUN STAR MOTION 29.5cm

数回履きましたが履いた後のアフターケアと室内保管しておりましたので、かなり綺麗な状態です。

NEW BALANCE MR993BK MADE IN USA 27.5cm



Stussy × Nike Vandal High FOSSIL 23.5センチ

画像では白のシューレースですが、黒のシューレースでのお届けになります。

Nike Air Force 1 Low SP AMBUSH Black



エアフォースワン1 '07 cw2280-111

気になる方はコメント宜しくお願い致します。

エアジョーダン 5 TOP3



adidas Gazelle Indoor "Off White/Green"

メインカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

