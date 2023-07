ニューバランスのMR993GLの出品です。

ワイズはDになります。

カラー/グレー

サイズ/29cm・D

状態/中古

付属品/無し

つま先周りやミッドソール周りに汚れが見受けられますが、アウトソールの摩耗は中古品としては少なく、まだまだ長期的にご着用いただける状態です。

中古品にご理解のある方のみご購入下さいませ。

ミッドソールにABZORB DTSを採用した993。それにより衝撃吸収性や反発弾性が向上し、軽量化も実現。また屈曲性、耐久性を上げるため、前足部のABZORB SBSを2分割している。ミッドソールのかかと部分を少し低くすることでシャープな印象に。

ファッション業界にもファンの多いモデル。

#M1300

#M1400

#M1500

#M1700

#M990

#M991

#M992

#M996

#M576

new balance

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

