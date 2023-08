☆ 早い者勝ち ( ⁎^ᴗ^⁎ ) /☆

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆ 早い者勝ち ( ⁎^ᴗ^⁎ ) /☆ プロフィール・本文をお読みいただいた上で 即購入OK! ご質問などございましたら ご購入前にコメント欄にてお知らせください☆*:.。届いたその日から安心して気持ちよくお使いいただけますよう、子育て経験のあるママたちが丁寧に気持ちを込めてメンテナンスしてお送りいたします୨୧⑅* ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ ) 。.:*☆*メーカー名・商品名*コンビクルムーヴ ISOFIX Simplight シンプライトカラー:サファイアネイビー ★☆ISOFIX対応☆★*取扱説明書・付属品*取扱説明書ありISOFIXキャップは付いておりませんが、コネクタを差し込みやすくするもので、なくても問題なくお使いいただけますその他の付属品揃っています♪*状態*きれいめで良品です☆良品ですが、used品のため多少のスレキズなど細かい点はご理解ください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )幌にやや歪みがありますのでご了承ください(幌は取り外しできます)☆丁寧にお手入れ済みでお手元に届きましたらすぐにお使いいただけます☆*商品説明*★ベッドルームで眠るような心地よさと衝撃からしっかり守る安全性★側頭部・インナークッションにまでエッグショックを搭載*商品詳細*【対象月齢】新生児〜4才頃(18kg以下)【サイズ】後向き時:W475×D695~715×H680~695mm前向き時:W475×D526×H780~795mmその他の詳細につきましては、メーカーのホームページなどにてご確認をお願い致します*追加送料*発送先が次の遠方の都道府県の方は送料が下記別途かかりますので、購入前に必ずコメント欄にてお知らせ下さい(四国の場合+300円、北海道・九州の場合+500円)離島・沖縄県は送料が高くなるため発送対応しておりません。恐れ入りますが購入はご遠慮いただきますようお願い致しますused品にご理解いただける方のご購入をお願い致します*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*0313Nak

