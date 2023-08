フィリップス ソニッケアー エアーフロス 口腔洗浄器 ピンク HX8226/02

Sonicare HX8226/02

フィリップス ソニッケアー エアーフロス 口腔洗浄器 ピンク HX8226/02

ブランドPhilips(フィリップス)

電源バッテリー式

色ピンク

材質プラスチック

color: PINK

デンタルケアタイプ: ジェット水流式

フィリップス ソニッケアー エアーフロス 口腔洗浄器 ピンク HX8226/02

電源方式(デンタルケア): 充電式

タイプ...口腔洗浄器

この商品について

サイズ:高さ23.9×幅3.3×奥行8cm

本体重量:0.163Kg

フィリップス ソニッケアー エアーフロス 口腔洗浄器 ピンク HX8226/02

電源:AC100V-240V 50/60Hz

保証期間:2年

付属品:充電器、替ノズル×1

原産国:メキシコ

充電時間:約24時間

使用可能時間:約2週間(満充電時、上下顎の洗浄1日1回の通常利用)

フィリップス ソニッケアー エアーフロス 口腔洗浄器 ピンク HX8226/02

商品の説明

○マイクロバーストテクノロジーで、高速の空気とミクロの水滴で歯間に詰まった歯垢や食べカスを一層します。

○連続噴射機能搭載:たった30秒でお口の中をすべて洗浄。

○ノズルに角度がついているので奥歯の歯間に届き、口を大きく開けなくても簡単に歯間の洗浄ができる。

※完全未開封品ですが、新品と言っても、梱包が雑なため、箱がダメージを受けたので、値段交渉は可能です。

#Philips

フィリップス ソニッケアー エアーフロス 口腔洗浄器 ピンク HX8226/02

#Sonicare

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

