A PRESSE 2023SS

S/S Vintage sweat shirt

COLOR GREEN

SIZE 3

裄丈 46

身幅 64

着丈 60

定価¥28600- 新品未使用品

60's のラグランスリーブ半袖スウェットを再現したモデル。

裏起毛生地はベースアイテムの糸を解析し、ヴィンテージらしい編み目の立った表面感を追求。

油分の抜けたがさついたヴィンテージではなく、ふっくらと柔らかな生地感が特徴。

サイズ感はヴィンテージのコンパクトさをベースにしなから、少しだけゆとりをもたせ、丁度良い普通さを追求した。

カラー...グリーン

袖丈...半袖

柄・デザイン...無地

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 新品、未使用

