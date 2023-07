70s、チャンピオンフットボールTシャツです。USA製のバータグで表記サイズはMでカラーはネイビーです。両面ラバープリントはイエローで前面は2段、背面は1段ずつ入っています。カレッジプリントで人気のYALEやPRINCETONと並ぶNOTREDAMEの物です。ミント状態で購入後、3回程着用しました。

各種状態は、ラバープリントに目立つダメージはありません。画像8枚目、前面のお腹付近にシミがあります。画像にて確認して下さい。その他は、小穴・解れ等のダメージはありません。生地は厚み保っています。

各種サイズ

肩幅 47cm

身幅 44cm

着丈 65cm

袖丈 23cm

こちらの商品を着用してアウターはリーバイス506xx・507xx・70505・Leeストームライダー・220等のヴィンテージデニムジャケットやスタータースタジャンやブラウンズビーチジャケットやパタゴニア・ダスパーカー・パフジャケットやヴィンテージスウェット・チャンピオンリバースウィーブ・チャンピオンtシャツ・ヴィンテージtシャツ等、パンツはリーバイス501xx・501zxx等のヴィンテージデニムやリーバイス518・519・800等、足元はコンバースオールスター・ワンスター・ジェブロンスターやバンズエラ・チャッカやレッドウイング等との相性が良いと思います。

追加画像等も対応します。商品説明とプロフィールを確認してからコメント下さい。

複数購入を検討して頂ける場合は、価格交渉に応じます。

上記に記載している商品関係を出品しています。

ご検討、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

70s、チャンピオンフットボールTシャツです。USA製のバータグで表記サイズはMでカラーはネイビーです。両面ラバープリントはイエローで前面は2段、背面は1段ずつ入っています。カレッジプリントで人気のYALEやPRINCETONと並ぶNOTREDAMEの物です。ミント状態で購入後、3回程着用しました。各種状態は、ラバープリントに目立つダメージはありません。画像8枚目、前面のお腹付近にシミがあります。画像にて確認して下さい。その他は、小穴・解れ等のダメージはありません。生地は厚み保っています。各種サイズ肩幅 47cm身幅 44cm着丈 65cm袖丈 23cmこちらの商品を着用してアウターはリーバイス506xx・507xx・70505・Leeストームライダー・220等のヴィンテージデニムジャケットやスタータースタジャンやブラウンズビーチジャケットやパタゴニア・ダスパーカー・パフジャケットやヴィンテージスウェット・チャンピオンリバースウィーブ・チャンピオンtシャツ・ヴィンテージtシャツ等、パンツはリーバイス501xx・501zxx等のヴィンテージデニムやリーバイス518・519・800等、足元はコンバースオールスター・ワンスター・ジェブロンスターやバンズエラ・チャッカやレッドウイング等との相性が良いと思います。追加画像等も対応します。商品説明とプロフィールを確認してからコメント下さい。複数購入を検討して頂ける場合は、価格交渉に応じます。アベイシングエイプTシャツ SupremeシュプリームTシャツNEIGHBORHOODネイバーフッドTシャツstussyTシャツチャンピオンリバースウィーブチャンピオンランタグ 半袖スウェット ゴツナイキ ヴィンテージTシャツ ヴィンテージスウェットリーバイス501xx ヴィンテージデニムリーバイスカットオフデニムヴィンテージアロハ・ハワイアン・ボーリングシャツコンバースオールスター コンバースジャックパーセルコンバースワンスター コンバースチャックテイラーナイキacg ナイキACG ヴィンテージナイキヴィンテージスニーカーザ・ノース・フェイスカナダグース上記に記載している商品関係を出品しています。ご検討、宜しくお願い致します。

