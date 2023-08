【税込】 トレイルランニングシューズ】テラウルトラ/TERRAULTRA G 270 スニーカー

トレイルランで一度、12キロ走るのに使用しました。

ナイキ アップテンポ ’96 【SP】



エアジョーダン 1RETRO パイングリーン

中古品の為、気になる方はご遠慮下さい。

【ほぼ未使用・美品】PATRICK マラソン カブ



NIKE ダンク low レトロ 27.0cm ジムレッド gym red

もともと泥濘地を高いグリップ力で走るための「軽量性xグリップ性」がイノヴェイトのコンセプトであったが、世界中のトレイルランナーの走行の長距離化、ウルトラレースへの参加人数が増えていったことから、2014年初めてウルトラレース用シリーズのRACE ULTRAモデルを発表。その後継版として2018年TERRAULTRAシリーズを発表した。

new balance 992BL US9.5 27.5 ニューバランス 黒

ウルトラレースは様々に変化する地形(例えばフラットなロード、泥濘地、岩場、牧草地など)に対応しなければならず、しかも長い距離に耐えうるため、コンフォート性やクッション性を兼ね備えた性質が必要となる。

【値下げ】【日本未発売】コンバース CT70 チャックテイラー 黒 27cm

今回のモデルは、アウトソールに縦横フレックス・ラインを入れ、軽量化と走行性向上を狙い、ラグ(突起部分)には水抜きの溝を設計、さらにグラフェン素材を搭載し、グリップ性と耐久性を両立させた。

OFF-WHITE×NIKE/THE TEN AIR PRESTO/エアプレスト

ミッドソールにPOWERFLOW MAX機能(クッション性と反発性を向上)を持たせ、さらに走行時の安定性を生むように、底面(アウトソール面)を若干広い台形形状にデザインしている。

スタンスミス 【ポーターコラボ】

コンフォートな幅広設計で、ゼロmmドロップ構造でもランナーがウルトラレースを自分の足で走行する感覚を生み出せるモデルとなっている。

NIKE DUNK LOW SETSUBUN ダンク 節分 鬼



範馬勇次郎様専用 TravisScott × Nike WMNS Air

重量:約270g(27.0)

(値下げ)バレンシアガ トラックトレーナー2 スニーカー

機能:Gシリーズ / G GRIP / POWERFLOW MAX / ZERO DROP

ナイキ エアジョーダン1 ミッド シカゴ トゥー 28.0センチ

素材:【アッパー】合成繊維 合成樹脂 【アウトソール】ゴム底

トラビススコット NIKE スニーカー ローカット



【人気色】adidas yeezy 500



atmos × ASICS Gel-PTG "Mismatch"



ナイキ NIKE エア マックス エクシー AIR MAX EXCEE ベージュ

#イノヴェイト#inov-8#ランニング/トレイルランニング

新品送料無料ZOZOゴルフ スタンスミス 27センチ

メインカラー···グリーン

未使用 オフホワイト ナイキ ダンク ロー US9.5 DM1602-127

シーン···トレイル/トレッキング

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド イノヴェイト 商品の状態 やや傷や汚れあり

トレイルランで一度、12キロ走るのに使用しました。中古品の為、気になる方はご遠慮下さい。もともと泥濘地を高いグリップ力で走るための「軽量性xグリップ性」がイノヴェイトのコンセプトであったが、世界中のトレイルランナーの走行の長距離化、ウルトラレースへの参加人数が増えていったことから、2014年初めてウルトラレース用シリーズのRACE ULTRAモデルを発表。その後継版として2018年TERRAULTRAシリーズを発表した。ウルトラレースは様々に変化する地形(例えばフラットなロード、泥濘地、岩場、牧草地など)に対応しなければならず、しかも長い距離に耐えうるため、コンフォート性やクッション性を兼ね備えた性質が必要となる。今回のモデルは、アウトソールに縦横フレックス・ラインを入れ、軽量化と走行性向上を狙い、ラグ(突起部分)には水抜きの溝を設計、さらにグラフェン素材を搭載し、グリップ性と耐久性を両立させた。ミッドソールにPOWERFLOW MAX機能(クッション性と反発性を向上)を持たせ、さらに走行時の安定性を生むように、底面(アウトソール面)を若干広い台形形状にデザインしている。コンフォートな幅広設計で、ゼロmmドロップ構造でもランナーがウルトラレースを自分の足で走行する感覚を生み出せるモデルとなっている。重量:約270g(27.0)機能:Gシリーズ / G GRIP / POWERFLOW MAX / ZERO DROP素材:【アッパー】合成繊維 合成樹脂 【アウトソール】ゴム底 #イノヴェイト#inov-8#ランニング/トレイルランニングメインカラー···グリーンシーン···トレイル/トレッキング

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド イノヴェイト 商品の状態 やや傷や汚れあり

Nike WMNS Air Jordan 1 Low "Homage"パンダ極美品 adidas サンバ OG ブラック 27.5cmディーゼル ☆ レザー ハイカット スニーカー 28 ブラック INVASIONNIKE DUNK LOW RETRO ナイキダンクローパンダ 25㎝☆新品・未使用☆ 【Reebok/リーボック】 メンズスニーカー アバンガード新品未使用 ニューバランス 2002RXC 送料無料【新品】オーラリー × ニューバランス 2002R ホワイトVandy the pink スパイシーバーガー ダンクNIKE ナイキ エアマックス 95 BY YOU 新品NIKE Dunk Low "ATL" 27.5cm