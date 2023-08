人気ブラドン 超希少　Y-3 フラワープリント　Tシャツ　花柄　ヨウジヤマモト　山本耀司 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

セール

15900円→13500円

以前に購入、しばらく着用したユーズドの保管品です。カラフルなデザインのものはあれど、モノトーンで同じグラフィックのものがほぼ見つからず希少なものだと思います。愛好家の方ご検討ください。

以下平置き採寸の実測値です。

着丈 65センチ 身幅 49センチ 肩幅 46センチ

袖丈 16センチ

他にも未使用品シューズやラルフローレン、コムデギャルソンなど出品しているので是非ご覧ください。

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイスリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

