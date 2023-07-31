人気ブラドン 超希少　Y-3 フラワープリント　Tシャツ　花柄　ヨウジヤマモト　山本耀司 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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15900円→13500円
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以前に購入、しばらく着用したユーズドの保管品です。カラフルなデザインのものはあれど、モノトーンで同じグラフィックのものがほぼ見つからず希少なものだと思います。愛好家の方ご検討ください。
XL 極少 超限定 即発送 CHITO INTERNATIONAL T 入手困難
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以下平置き採寸の実測値です。
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CLUBHAUS × ANTICOUNTORY CLUB × TANGRAM
着丈 65センチ 身幅 49センチ 肩幅 46センチ
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袖丈 16センチ
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他にも未使用品シューズやラルフローレン、コムデギャルソンなど出品しているので是非ご覧ください。
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
ステューシー stussy ビッグシルエット 半袖Tシャツ シャネルロゴ 古着
ネック···クルーネック
THE BEATLES ABBEY ROAD
季節感···春、夏
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ワイスリー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
GUCCI グッチ ロゴTシャツ メンズL
supreme シュプリーム Tシャツ 刺繍ロゴ センターロゴ ワンポイントロゴ
【専用】is-ness "BALLOON T-SHIRT"
イズネス バルーン
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ご覧いただきありがとうございます。セール 15900円→13500円以前に購入、しばらく着用したユーズドの保管品です。カラフルなデザインのものはあれど、モノトーンで同じグラフィックのものがほぼ見つからず希少なものだと思います。愛好家の方ご検討ください。以下平置き採寸の実測値です。着丈 65センチ 身幅 49センチ 肩幅 46センチ 袖丈 16センチ他にも未使用品シューズやラルフローレン、コムデギャルソンなど出品しているので是非ご覧ください。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏
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|商品のサイズ
|S
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|商品の状態
|目立った傷や汚れなし