COLLEGIATE FLORAL HOODIE

フローラル フーディ

可愛らしい花が添えられたポップな

ブランドロゴをフロントに刺繍した

プルオーバーパーカー!

これぞステューシーと思わせる絶妙な

アートワーク。

80% コットン, 20% ポリエステル

朝夕の寒暖差があるこの時期に

使いやすいと思います^ ^

XLサイズ

着丈75cm

身幅62cm

袖丈72cm

肩幅54cm

多少の誤差はご了承ください

メンズはもちろん、女性がゆるダボに

着てもワンピみたいになるサイズ感です。

【STUSSY ステューシー】

Stussyはサーフボードのシェイパーだった

ショーン・ステューシー (Shawn Stussy) が、

仲間のためにデザインしたTシャツからスタートしたブランドです。

1990年、NYCチャプトのオープンから、東京、ロサンゼルス、ロンドン、

イタリアなどを中心にワールドワイドな販売を展開しています。

============================

【本製品】正規並行輸入品です。

※サイズは平置きサイズですので、あくまで目安としてご参考ください。

※写真色目は環境により多少変化を感じられます。

ステューシー

STUSSY

パーカー

プルオーバー

刺繍

USA

正規品

8ボール

サイコロ

ワールドツアー

完売品

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

