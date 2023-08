ご覧頂き

☆出品商品 #宝美堂茶道具

[風炉]

美品 野々田製 黒•紅鉢型(陶器) 電熱器 敷板一体型です。目立つような傷も無く綺麗な お品になります。 100V/410W通電確認済み問題ございません。

野々田製前瓦 元箱入り(元箱汚れ等痛みあり)

サイズ

胴幅 29センチ

高さ 17センチ

[茶釜]

美品 桐地紋釜 小釜 目立つ傷も無く未使用に近い 綺麗な茶釜です。水漏れ確認済み問題ございません。唐銅蓋 釜環付 元箱無し

サイズ

胴幅 18センチ

高さ 17センチ

釜口 9.2センチ

サイズは素人計測です。若干の誤差ございます。

経年風炉釜になります。完品 新品ご希望の方はご購入お控えくださいませ。

出品映像は照度 遮光によって実物と若干の色目が異なって見える事がございます。

#宝美堂茶道具

#野々田製風炉

#電熱器敷板一体型

#野々田製電熱器

#敷板

#桐地紋

#茶釜

#お点前道具

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き ありがとうございます。野々田製電熱器 敷板一体型風炉に桐地紋釜の組み合わせになります。☆出品商品 #宝美堂茶道具 [風炉]美品 野々田製 黒•紅鉢型(陶器) 電熱器 敷板一体型です。目立つような傷も無く綺麗な お品になります。 100V/410W通電確認済み問題ございません。野々田製前瓦 元箱入り(元箱汚れ等痛みあり)サイズ胴幅 29センチ高さ 17センチ [茶釜]美品 桐地紋釜 小釜 目立つ傷も無く未使用に近い 綺麗な茶釜です。水漏れ確認済み問題ございません。唐銅蓋 釜環付 元箱無しサイズ胴幅 18センチ高さ 17センチ釜口 9.2センチサイズは素人計測です。若干の誤差ございます。経年風炉釜になります。完品 新品ご希望の方はご購入お控えくださいませ。出品映像は照度 遮光によって実物と若干の色目が異なって見える事がございます。#宝美堂茶道具#野々田製風炉#電熱器敷板一体型#野々田製電熱器#敷板#桐地紋#茶釜#お点前道具

