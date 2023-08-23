人気の ジョーダン5 レトロ 正規品 スニーカー

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商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

5回ぐらいの使用ですので美品です。付属品全てあります。写真にてご確認下さい。ナイキNIKEジョーダンジョーダン5ジョーダンレトロ

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