人気の ジョーダン5 レトロ 正規品 スニーカー

|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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16分钟前
67bd3853
1499
NIKE AIR JORDAN 5 RETRO BLACK METALLIC (2016)
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