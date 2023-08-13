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独特な店 エレガント❣️シャネル　ココハンドル　ベージュ　XS 激レア　《上品♪》限定色 ショルダーバッグ

商品の説明

✨ 高額商品及び、他サイトでも出品しておりますため、ご購入希望の方は、必ずコメントから願いいたします♡
希少 Carving Tribes カービングバッグ ショルダーバッグ ブラウン

FURLA フルラのバッグ 保存袋 説明書 お買上証明書 付き 新品
不動の人気✨
Gucci GG マーモント キルティング ショルダーバッグ
CHANELシャネルココハンドル　XSサイズ❣️
coachショルダー(ウォレット付)

｟すっこ様専用｠COACH コーチ ショルダーバッグ 黒 ターンロック レザー
✨ 上品なベージュなので卒業式や入学式にも最適♡
3WAYショルダーポシェット　お財布機能付　オーストリッチ本革　キャメル

最終値下げ ヴィヴィアン オーブがま口ハンドバッグ ブラック
【品 番】A92990
トリーバーチ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ
【現在定価】85万超えました
BURBERRY BLACK RABEL バーバリー ショルダーバッグ
（が、今年は定番のココハンドル は発売無し、限定バージョンの定価：975,700円）
再値下げいたしました 【傳濱野】 ワンマイルバッグ　ショルダーバッグ
【カラー】ベージュ×ボルドー（ハンドル部分）
GUCCI グッチバンドバック
【お素材】キャビスキン
ワニ革　バルーン バッグ ーンバッグ ¥19,000 送料込み
【金　具】艶消しゴールド
NORLA コンバーチブル　マイケルコース
【サイズ】24cm × 14cm × 10cm（XSサイズ）
BVLGARI　ロゴマニアショルダーバック
【仕　様】内側 : 真ん中に仕切り、オープンポケット×1、ジップポケット×1
TORY BURCH ブレイクキャンバス バケット バッグ［新品・直営店購入］

クロエ　三つ折り財布　PINK
美しいベージュにボルドーのハンドルがお洒落なココハンドルです。
ケイトスペード ショルダーバッグ♡お花柄♡新品未使用

本物☆グッチ バンブー 2way レザーショルダーバッグ トートバッグ ブラウン
手持ち、肩掛け、斜め掛けも可能な3WAYバッグ❣️
レザーバック

【高級感】希少　2way アニエスベー　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ネイビー
可愛らしいサイズながら、マチ幅は10cmとゆとりがあり
☆新品☆ ステラマッカートニー ショルダーバッグ グレー スモーク
お財布やスマホ、サングラスなどの必需品も収納OK！
【新作:新品大人気】☆coachストラップ付属　2WAYハート型ボディーバッグ

GUCCI グッチ GG柄 ショルダーバッグ
✨一年程前、シャネル直営店購入の2回利用の超美品を大変信頼できる方からお譲りいただきました。鑑定済の確実正規品になります。
JW ANDERSON ミニクロスボディバッグ
当方は一回短時間のみの利用で購入時の状態と変わらないかと思います。元々四隅に僅かな角スレがあります。写真にてご確認ください♡
スナイデル ソフトボディバッグ
✨色味についてベージュのマトラッセ23と近いです。
【完売品】 diesel デニムクロスボディバッグ　ディーゼル

OSOI ショルダーバッグ　ハンドバッグ　クラッチバッグ
✨ ココハンドルはどの色も素敵すぎて集めてます。ベージュは黒と同じく、年齢や季節問わず永遠にご愛用いただける、貴重なお色かと思います。
アーペーセー A.P.C ショルダーバッグ キルティング ポシェット
普段用はカラーの方が好きですが、マトラッセもココハンドルも定番色の黒とベージュをコレクションしております。
【未使用品】メゾンマルジェラ　ショルダーバッグ　ブラック

TOD’S トッズ ダブルT ネックストラップ ショルダーバッグ　レザーレッド
✨大事なコレクションとして保管してますが、今期新作のベージュ（色はキャメルに近い）も購入しました。
✨Vivienne Westwood バック✨新品未使用品
類似色なのでこちらはお譲りしたいと思います。
agnes b プレッションハンドバッグ ブラック
同じベージュというお色ですが、全く同じ色味でもなく両方とも気に入ってるため急に出品取り下げる場合があります。
ステラマッカートニー　タイニーミニショルダー

新品未使用　MICHAEL KORS　ショルダーバッグ
一年で定価が20万以上も激しく値上げされたココハンドル はますます入手困難となってます。
コール ハーン　メッシュショルダーバッグ (長期保存品)

PRADA 2wayショルダーバッグ サフィアーノレザー グレージュ
付属品：保存袋、クロス、Gカード
カバ子様専用

☆超美品☆送料無料☆COACHコーチレザー2WAYハンドバッグ☆ブラック☆

フェラガモ　FANISA　ショルダーバッグ　ホーボー　ガンチーニ　レザー

ロエベ　ショルダーバッグ　アナグラム　ロゴ型押し　斜め掛け　スエード　レザー　赤
Chanel シャネル　ココハンドル トップハンドル　フラップバッグ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　レア　ベージュ　24サイズ　cocohandle

値下げ　IANNE オリビア

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態目立った傷や汚れなし

ケイトスペード ショルダーバック ニコラ ツイストロック レザー ピンク

美品✨グッチ ショルダーバッグ マイクロシマ ホースシュー PVC 山吹色

【期間限定】カフネ ショルダーバッグ PENDULUM BAG MUSHROOM

♥️レア物　ヴィンテージ　ANNA SUI ウォールハートショルダーバッグ

FURLA COSTANZA 2way巾着バッグ

ルイ・ヴィトン　モノグラム　カモフラージュ　ソフトトランク　M56428

ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ　ポシェット　総柄　エナメル　ロゴ

フルラ☆メトロポリス☆スタッツ

あーぼ様専用
✨ 高額商品及び、他サイトでも出品しておりますため、ご購入希望の方は、必ずコメントから願いいたします♡不動の人気✨CHANELシャネルココハンドル　XSサイズ❣️✨ 上品なベージュなので卒業式や入学式にも最適♡【品 番】A92990【現在定価】85万超えました（が、今年は定番のココハンドル は発売無し、限定バージョンの定価：975,700円）【カラー】ベージュ×ボルドー（ハンドル部分）【お素材】キャビスキン【金　具】艶消しゴールド【サイズ】24cm × 14cm × 10cm（XSサイズ）【仕　様】内側 : 真ん中に仕切り、オープンポケット×1、ジップポケット×1美しいベージュにボルドーのハンドルがお洒落なココハンドルです。手持ち、肩掛け、斜め掛けも可能な3WAYバッグ❣️可愛らしいサイズながら、マチ幅は10cmとゆとりがありお財布やスマホ、サングラスなどの必需品も収納OK！✨一年程前、シャネル直営店購入の2回利用の超美品を大変信頼できる方からお譲りいただきました。鑑定済の確実正規品になります。当方は一回短時間のみの利用で購入時の状態と変わらないかと思います。元々四隅に僅かな角スレがあります。写真にてご確認ください♡✨色味についてベージュのマトラッセ23と近いです。✨ ココハンドルはどの色も素敵すぎて集めてます。ベージュは黒と同じく、年齢や季節問わず永遠にご愛用いただける、貴重なお色かと思います。普段用はカラーの方が好きですが、マトラッセもココハンドルも定番色の黒とベージュをコレクションしております。✨大事なコレクションとして保管してますが、今期新作のベージュ（色はキャメルに近い）も購入しました。類似色なのでこちらはお譲りしたいと思います。同じベージュというお色ですが、全く同じ色味でもなく両方とも気に入ってるため急に出品取り下げる場合があります。一年で定価が20万以上も激しく値上げされたココハンドル はますます入手困難となってます。付属品：保存袋、クロス、GカードChanel シャネル　ココハンドル トップハンドル　フラップバッグ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　レア　ベージュ　24サイズ　cocohandle

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商品の状態目立った傷や汚れなし

独特な店 エレガント❣️シャネル　ココハンドル　ベージュ　XS 激レア　《上品♪》限定色 ショルダーバッグ

52分钟前

独特な店 エレガント❣️シャネル　ココハンドル　ベージュ　XS 激レア　《上品♪》限定色 ショルダーバッグ

¥743,300 ¥341,918

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61ee90

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