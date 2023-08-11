話題の人気 PVC ✨美品✨コーチ ショルダーバッグ ネイビー ヘリテージ シグネチャー ショルダーバッグ

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#MKのコーチ部屋

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○アイテム

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COACH コーチ クロスボディ ショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け サコッシュ ポシェット シグネチャー 総柄 チャーム ヘリテージストライプ PVC レザー ネイビー 紺色 70589

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【LOUIS VUITTON】メッセンジャー モノグラム ギャラクシー 宇宙

某有名リサイクルショップ

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【新品・未使用】Orobianco オロビアンコ センプレ ミニショルダーバッグ

○サイズ

ルイヴィトン グラセボビー モノグラム ショルダー 正規品 ルイビトングラセ

タテ22cm

新品未使用 HUGO BOSS ヒューゴボス 斜め ショルダーバッグ ストライプ

ヨコ17.5cm

Innerraum インナーラウム ショルダーバッグ ボディバッグ

マチ7cm

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ショルダー74cm

未使用 USA製 タホレザーショルダーバッグ



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平置き実寸（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。）

PELLEMORBIDA ビジネストートバッグ シュリンクレザー 2way

着画はお断りいたします。

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新品未使用！BURBERRY【バーバリー】クロスボディバッグ ショルダーバッグ

○状態

DIESEL 日本限定 3wayデニムリュック

目立った傷や汚れなどなく、まだまだご使用頂けるかと思います(*^^*)

NUMBER (N)INE ナンバーナイン 黒ニット ショルダーバッグ



SUNSEA ポシェット

○カラー

PORTER STAND EXCLUSIVE HOWL WOODLAND

ネイビー

【希少】 POLO ラルフローレン デニムショルダーバッグ トート 2way



FLYING ACE 3WAY BRIEFCASE ブリーフバック

○素材

【美品】Y-3 ショルダーバッグ

PVC

Supreme Field Side Bag Black 23SS

レザー

ヤマネ ショルダーバッグ(エヴィス)



LONGCHAMP ロンシャン シボレザー ショルダーバック ブラウン 美品

○配送

Orobianco オロビアンコ 本革ショルダーバッグ

特別記載がなければ商品のみの発送となります。

専用 LOUIS VUITTON /ダミエアンフィニ ポシェット・ディストリクト

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

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○その他

【LOUIS VUITTON】タイガライン ヴィクトール アルドワーズ バッグ黒

即購入大歓迎ですが、フォロー割も実施しております。

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フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい♪

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2000円以下→100円引き

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他にも出品しておりますのでご興味があればぜひご覧ください♪

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○管理番号 0047

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

他にもコーチの商品を取り扱っております✨#MKのコーチ部屋○アイテムCOACH コーチ クロスボディ ショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け サコッシュ ポシェット シグネチャー 総柄 チャーム ヘリテージストライプ PVC レザー ネイビー 紺色 70589○購入元某有名リサイクルショップ○サイズタテ22cmヨコ17.5cmマチ7cmショルダー74cm平置き実寸（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。）着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなどなく、まだまだご使用頂けるかと思います(*^^*)○カラーネイビー○素材PVCレザー○配送特別記載がなければ商品のみの発送となります。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○その他即購入大歓迎ですが、フォロー割も実施しております。フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい♪2000円以下→100円引き5000円以上→300円引き10000円以上→500円引き他にも出品しておりますのでご興味があればぜひご覧ください♪○管理番号 0047

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