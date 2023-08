中目黒の ジャンティーク で購入した アイランド の メキシカン シャツ になります。

【美品 即完売モデル】アベイシングエイプ★両面ビッグエイプカモフラプリント 希少



正規 Saint Laurent サンローランパリ ダイナソー Tシャツ

スタッフ曰く、80s後半から90s前半物だそうです。

【美品 即完売モデル】シュプリーム☆ビッグロゴ定番カラー半袖Tシャツ 入手困難



新品!~Human Made~GRAPHIC T-SHIRT #06 ブラック

デニムと相性の良いくすみピンクでユニセックスで着用OK。

Sade Vintage Tシャツ



フレッドペリー 半袖 リンガーネック Tシャツ S 刺繍ロゴ 美品 タグ付未使用

2時市場、古着屋でも見かけることない激レアカラー、形、刺繍!

FR2月桃 スモーキングキルズ Smoking kills Tシャツ



セントマイケル tシャツ

現在のみならず、30年前当時もレアカラーであり、希少性があったと思います。

古着 90s マルボロ スネークパス 半袖 シャツ 銘柄 企業 ブラック ⑮



oasis オアシス ビンテージ Tシャツ サイズS

ロンハーマン等も定期的に別注かけてり、MEXIPA(メキパ)も毎回めちゃくちゃ人気ですよね。

レア初期rage againstthemachineTシャツ



ロリクレ× 葛西純×エル・デスペラード トリプルコラボTシャツ・A L 新品

従来の類似品より質感が柔らかく、着やすくメキシカン特有のヴィンテージ感があります。

レア商品⭐️KITH サーフTシャツ



90s ビンテージ 犬 アニマル アート フォト Tシャツ USA 古着

まさに古着としての味です。

入手困難 アベイシングエイプ【A BATHING APE】定番 白 ロンT



manamoo 様 専用2枚セット

チャンピオン リバースウィーブ の上に羽織ってもかっこいいです!

山内 塩縮リネンニットTシャツ



KARLMOMMOO HOMME madeinItaly Tsh

購入後2〜3回復程着用

Rammstein 公式Tシャツ



ヒステリックグラマー Tシャツ デカロゴ

↓サイズ↓

22ss Supreme Handstyle Tee

XL

正規未使用 23SS Givenchy ジバンシィ ロゴ Tシャツ

肩幅64.5cm

ゴッドセレクションxxx Tシャツ マリリンモンロー 限定品

身幅63.5cm

supreme ronin tee summer tee ss23

着丈77.8cm

ON AIR noncheleee Tシャツ

袖丈20.5cm

美品 アークテリクス Tシャツ センターロゴ ビッグロゴ ホワイト XL

※素人採寸になります。

フェンディ 半袖Tシャツ



専用サカイsacai Tシャツ 一度のみ着用クリーニング済み

状態は普通の古着です。

4点おまとめ☆ラルフローレン



DAIRIKU 2G別注t "FRIEND" tシャツ

中古品、古着にご理解いただける慣れてる方のみご購入ください!

【希少】ソニックユース バンドTシャツ XL



stussy ステューシー Tシャツ 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ ポケットロゴ

素人検品の為見落としあるかもしれません。

ポロベア Tシャツ キャップ セット



SupremBernadetteCorporationMoneyTeeBlack

少しでも気になることがありましたら質問宜しくお願いいたします!

新品*RRL*ロデオ ロゴ ジャージー Tシャツ*M* ダブルアールエル



483-05-98625-6

ビームス

野茂英雄 ドジャース 16 MLB Tシャツ 90s レア物 2

ナノユニバース

USA古着 メンズBIGサイズ プリントTシャツ 50枚まとめ売り

ジャーナルスタンダード

《一点物》ブルースブラザーズ☆USA製XLハウスオブブルース入手困難Tシャツ

アーバンリサーチ

ステューシー x タカヒロミヤシタ ザ ソロイスト 40周年 XL 相当

ユナイテッドアローズ

madrid 80’sオリジナル

ビューティーアンドユース

【Hanes】ヘインズ Joe Satriani バンドTシャツ

グリーンレーベル

Supreme Kurt Cobain Tee 木村拓哉 キムタク L #

シップス

Nike Drake NOCTA NRG LU CPFM T Shirt 2XL

エディフィス

Supreme Comme des GARCONS Tee

フリークスストア

【00s HIPHOP】トライバルギアTRIBAL全面ビッグロゴTシャツB系人気

トゥモローランド

新品未使用 ハイスタ×モンスター 限定Tシャツ

アダムエロペ

【期間限定値下げ】TEAM TENSHIN × VERDY Tシャツ 那須川天心

パタゴニア

Blurhms Rootstock POSTPUNK ブラームス Tシャツ

ノースフェイス

[激レア]ステューシー☆キングシャドーマンロゴTシャツ 入手困難

L.L.bean

STAR WARS スターウォーズ ジャージャービンクス Tシャツ

LLビーン

【美品】BAPE COACHコラボティシャツ

エルエルビーン

特価!Harley-Davidson Tシャツ まとめ売り ②

REI

1979年(70s) USA製 Champion カーミット プリント Tシャツ

アールイーアイ

W)taps×STUSSY 25周年 WORLD TOUR 半袖Tシャツ

エディーバウアー

ジョジョ、ディオTシャツ

champion

今昔,幽霊ごんぎつね刺繍入りTシャツ

チャンピオン

stussy メッシュtシャツ

reverse weave

きぃた様専用パームエンジェルス Tシャツ Lサイズ ペイント 蛍光

リバースウィーブ

mastermind japan スワロフスキーパールTシャツ

GAP

【人気Lサイズ】シュプリーム☆センター刺繍ロゴ半袖Tシャツ 炎 ファイヤー.

ギャップ

新品 13aw Supreme Diamond TOP S 白 シュプリーム

OLD GAP

reversal リバーサルRELAXSHORT SLEEVE SWEATSET

OUTDOOR PRODUCTS

USA古着 メンズ BIGサイズ カラーTシャツ プリント 48枚まとめ売り

アウトドアプロダクツ

新品 SOPH フットボール 限定 ジャージ【特典】ソフ スター 星 Tシャツ

EASTPAK

ジョジョ × ultra-violence エコーズ ACT1 Tシャツ XL

イーストパック

【Y様専用】 #FR2 Tシャツ 日本未発売

JANSPORT

ヴィンテージ アニマルtee tシャツ 90s

ジャンスポーツ

YゆうY様専用STUSSY 8BALLティシャツ ホワイト ステューシー XL

フィッシング

creek angler's device リンガーtシャツ 半袖 在原みゆ紀

スーベニア

bettaku / SMOOTH 3TUCK TEE - WHITE/L

ティグルブロカンテ

ハーレー ビンテージ B級チョッパー Tシャツ

ドラゴブロカンテ

GALFY ガルフィーセットアップ 半袖ハーフパンツ Lサイズ バックキャラ刺繍

ロワゾブロカンテ

【新品、未使用、レア商品】大人気STUSSYTシャツ♪メンズ/プレゼント/海/夏

ラパンブロカンテ

90s FYI アメリカ製 白Tシャツ

天空丸

【即完売モデル】ヒューマンメイド⭐︎センター デカロゴ Tシャツ 裏原一番人気

GOD AI

70s DEAD STOCK B.V.D. ボーダーT

聖林公司

ステッカー付き XL Mercedes Anchor Inc TEE メルセデス

外人公司

vintage デザイン Tシャツ タバコ 煙草 スモーカー

ハリウッドランチマーケット

レア!ヒステリックグラマー・マスターマインド コラボTシャツ

ハリラン

Skrillex OWSLA Goods 2枚セット

ガイジンメイド

良デザイン ヴィンテージ Tシャツ M USA製 AYUYU ヤシガニ 状態良好

オクラ

クロムハーツ 胸ポケットTシャツ サイズL

ジャーニー

【限定コラボ】シュプリーム マークゴンザレス リピートロゴ Tシャツ 白

ハイスタンダード

90s USA製古着【タズマニアンデビル ノースリーブTシャツ 】メンズ3XL

トールフリー

The Beatles|90sヴィンテージ Sgt. Pepper’s Tシャツ

レミレリーフ

国宝 オールドステューシー 90年代 ロゴ vintage メキシコ製

リーバイス

【TEST TYPE 01様専用】 ビッグ刺繍ロゴ入りTシャツ 美品/309.

エンジニアドガーメンツ

ryota様専用扱い:激レア、ビンテージTシャツ映画スカーフェイス XL

等が気になる方にも。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

中目黒の ジャンティーク で購入した アイランド の メキシカン シャツ になります。スタッフ曰く、80s後半から90s前半物だそうです。デニムと相性の良いくすみピンクでユニセックスで着用OK。2時市場、古着屋でも見かけることない激レアカラー、形、刺繍!現在のみならず、30年前当時もレアカラーであり、希少性があったと思います。ロンハーマン等も定期的に別注かけてり、MEXIPA(メキパ)も毎回めちゃくちゃ人気ですよね。従来の類似品より質感が柔らかく、着やすくメキシカン特有のヴィンテージ感があります。まさに古着としての味です。チャンピオン リバースウィーブ の上に羽織ってもかっこいいです!購入後2〜3回復程着用↓サイズ↓XL肩幅64.5cm身幅63.5cm着丈77.8cm袖丈20.5cm※素人採寸になります。状態は普通の古着です。中古品、古着にご理解いただける慣れてる方のみご購入ください!素人検品の為見落としあるかもしれません。少しでも気になることがありましたら質問宜しくお願いいたします!ビームス ナノユニバースジャーナルスタンダードアーバンリサーチユナイテッドアローズビューティーアンドユース グリーンレーベルシップスエディフィスフリークスストアトゥモローランドアダムエロペ パタゴニアノースフェイスL.L.beanLLビーンエルエルビーンREI アールイーアイエディーバウアーchampionチャンピオンreverse weaveリバースウィーブGAPギャップOLD GAP OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツEASTPAKイーストパックJANSPORTジャンスポーツフィッシングスーベニアティグルブロカンテ ドラゴブロカンテロワゾブロカンテラパンブロカンテ天空丸GOD AI聖林公司 外人公司 ハリウッドランチマーケット ハリランガイジンメイドオクラジャーニーハイスタンダードトールフリーレミレリーフリーバイスエンジニアドガーメンツ等が気になる方にも。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Creek Angler's Device Tシャツ 8ボール《ビンテージUSA製★》希少90sシカゴブルズJackDavisシングルステッチジャンポールゴルチエ 総柄Tシャツ 80s【完売サイズ希少XL】HYS-HEADS Tシャツ 黒supreme シュプリーム ナオミ naomi tee tシャツ ホワイト古着 KEBOZ ケボズ 半袖Tシャツ バックプリント ライトブルー 青