【予約】 【新品未使用】メディキューブダーマエアショット 美容機器

【新品未使用】メディキューブダーマエアショット

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ダーマペンのような針での施術ではなく、電気マイクロニードルで、痛み少なく毛穴を中心としたケアができる商品です。

【新品未使用】メディキューブダーマエアショット



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メディキューブ公式サイトで2023年4月購入。

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メディキューブダーマエアショット

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サイズ: 約35×168×35(mm)

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入力電圧: 5V/1A(USB-C)

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タイプ···美顔器

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用】メディキューブダーマエアショットダーマペンのような針での施術ではなく、電気マイクロニードルで、痛み少なく毛穴を中心としたケアができる商品です。メディキューブ公式サイトで2023年4月購入。即購入可能です♡付属の説明書（日本語）、充電コード付きメディキューブダーマエアショットAGE-R DEVICE ATS AIR SHOT ( ダーマエアショット )品番:ME-ASHT-01サイズ: 約35×168×35(mm)重量: 75g入力電圧: 5V/1A(USB-C)周波数: 390khz ±15%充電時間: 3時間#メディキューブ#medicube#美顔器#毛穴ケア#電気マイクロニードル#ダーマペン#ダーマエアショットタイプ···美顔器

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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