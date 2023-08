☆2023春夏最新のお品です☆

☆2023春夏最新のお品です☆【購入場所】今年、IENA店舗。【コンディション】新品タグ付き。試着のみのお品です。ハンガー保管しています。*写真1〜7枚目は着用イメージです。出品するのはワンピースのみです。【商品説明】毎シーズン大人気「&NAVY」シリーズのワンピースです。ブラウスやジャケットを合わせればフォーマルに、またカットソーをインすればカジュアルにも◎手洗い可能なので、日頃から気兼ねなくお召しいただけます♪行事で使用する予定でしたが、結局別のものを着用したので、こちらは新品のうちにお譲りしたいと思います。定価:¥26,400-【2023SS】IENA美しいカーブネックがポイントのワンピース。程よい肉感とハリ感がある素材を使用し、Aラインのフレアシルエットで合わせやすミディー丈でデザインしました。まだ寒い時期はニットタートルから、ブラウスやTシャツなど季節に合わせてインナーを変え、長く愛用頂ける仕様に。首周りにデザインがあるので、ノーアクセでもスタイリングが決まるデザインワンピースです。*********************透け感:無し裏地:あり伸縮性:無し光沢感:無し生地の厚さ:普通*********************【詳細】カラー:ネイビーサイズ:36肩幅:44cmウエスト:76cm着丈:107cm取扱い:手洗い可能【その他】⚠︎すり替え防止のため返品はお受けいたしかねます。ご不明な点がありましたら購入前にお問い合わせください。⚠︎発送時の畳じわはご容赦ください。⚠︎出品に迷いがあるため、予告なく取り下げるかもしれません。⚠︎値下げ交渉不可。#IENA #イエナ #ワンピース #結婚式 #お呼ばれ #パーティー #卒園式 #卒業式 #入園式 #入学式 #セレモニースタイル #ハレの日 #オケージョンカラー···ブルー柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬

