驚きの価格 on 030650● TRAIL ジャケット ハーフジップ BREAKER その他

030650● on TRAIL BREAKER ハーフジップ ジャケット トレイル ブレーカー オン プルオーバー

ご覧いただきありがとうございます。

サイズM

肩幅約45、身幅約55.5、着丈約72、袖丈約74 cm

状態

⇒ 3 ジップ右側と左脇付近に汚れあり

5-新品または未使用品

4-新品に近い状態

3-、一般的な中古の状態

2-使用感が目立つもの

1-ジャンク

・当方の基準で、コンディションを5段階に分けて評価しております。

・商品状態は、個人差による主観の相違があることをご理解下さい。

・写真の色調については、撮影条件や閲覧環境によって実際とは異なる場合があります。

*タバコ、香水の環境にあった可能性はありますので

気になされる方はお控えください。

出品物の多くは中古品になります。基本的にこちらに過失がない場合は

ご購入者様都合による返品は出来ませんのでご了承ください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

030650● on TRAIL BREAKER ハーフジップ ジャケット トレイル ブレーカー オン プルオーバーご覧いただきありがとうございます。サイズM肩幅約45、身幅約55.5、着丈約72、袖丈約74 cm状態 ⇒ 3 ジップ右側と左脇付近に汚れあり 5-新品または未使用品4-新品に近い状態3-、一般的な中古の状態2-使用感が目立つもの1-ジャンク・当方の基準で、コンディションを5段階に分けて評価しております。・商品状態は、個人差による主観の相違があることをご理解下さい。・写真の色調については、撮影条件や閲覧環境によって実際とは異なる場合があります。 *タバコ、香水の環境にあった可能性はありますので 気になされる方はお控えください。 出品物の多くは中古品になります。基本的にこちらに過失がない場合はご購入者様都合による返品は出来ませんのでご了承ください。宜しくお願い致します。

