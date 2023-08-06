人気特価 80s USA製 Los Angeles Lakers T Shirt スウェット

色 グレー

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サイズ 肩幅49cm、身幅50cm、着丈74cm、袖丈20cm

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素材 コットン99%、レーヨン1%

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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