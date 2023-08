品揃え豊富で オールデン・エアエンライク直筆サイン入り超大型写真…ハン・ソロ　スター・ウォーズ 外国映画

ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリーオールデン・エアエンライク直筆サイン入り超 大型フォト…Alden Ehrenreich 新品…極美品…撮影時のみ開封約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。オールデン・エアエンライクアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身主な作品『ヘイル、シーザー!』『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』値下げは出来ません…即購入構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

