【国産】 SIERRA USA製 DESIGNS 黒 60/40 マウンテンパーカー マウンテンパーカー

【商品情報】

・商品名

USA製 シェラデザインズ

マウンテンパーカー 60/40

・サイズ S

着丈71cm

身幅56cm

※ラグランスリーブ

・状態

目立った傷みや汚れなく、状態良好のお品です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シェラデザイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

