Supreme / Umbro Soccer Ball "Red Camo"

supremeオンラインで購入したものです。

購入して開けてもおらず撮影のために開封しました。

Supreme/アンブロ サッカーボール

袋に破れなどの傷みあります。

元々空気が抜けているので入れてから使ってください。

未使用品ですが素人の自宅保管品のため御理解いただける方のみ購入お願い致します。

喫煙者がおります。気になる方や神経質な方は購入御遠慮ください。

値引き、取り置き、専用不可です。

らくらくメルカリ便の宅急便で発送予定です。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

Supreme / Umbro Soccer Ball "Red Camo"supremeオンラインで購入したものです。購入して開けてもおらず撮影のために開封しました。袋に破れなどの傷みあります。元々空気が抜けているので入れてから使ってください。未使用品ですが素人の自宅保管品のため御理解いただける方のみ購入お願い致します。喫煙者がおります。気になる方や神経質な方は購入御遠慮ください。値引き、取り置き、専用不可です。らくらくメルカリ便の宅急便で発送予定です。

