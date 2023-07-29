【お買い得！】 シオタ CIOTA デニム ミディアムグレー ストレート デニム/ジーンズ

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No.114 DSQUARED2 ダメージデニム レアサイズ50（美品）



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CIOTA シオタのストレートデニ厶です。

DSQUARED2 デニム MBJean



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カラー ミディアムグレー

THUG CLUB トライバル デニムパンツ

ウエスト ８４cm

(えかちゃん専用)TCBジーンズ S40’s大戦モデル W34

股上 ３０cm

新品 ディーゼル ジョグジーンズ KROOLEY-X-NE W28 Sサイズ

股下 ７８cm

doublet ダブレット アップサイクルデニム

ワタリ ２９cm

GEOFFREY B.SMALL のリメイクデニム ボストン期 リー lee

裾幅 ２２cm

【新品】SALE中 DSQUARED2 バイカーデニム サイズ46

補足 （計測は全て平置きでの計測になります。多少の誤差はご了承下さい）

EVISU エビス・エヴィスジーンズ Lot.2504XX 90s初期 32㌅



Fresh Service CORPORATE EASY DENIM デニム



Dickies アンチビクスクコラボパンツ

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ウィリーチャバリア 16AW デニムワイドチューコーパンツ

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シオタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

このたびは、ご覧くださいまして、ありがとうございます。CIOTA シオタのストレートデニ厶です。カラー ミディアムグレーウエスト ８４cm股上 ３０cm股下 ７８cmワタリ ２９cm裾幅 ２２cm補足 （計測は全て平置きでの計測になります。多少の誤差はご了承下さい）herill ヘリル heugen ユーゲン ciota シオタ phlannel フランネル KAPTAINSUNSHINE キャプテンサンシャイン hermes エルメス outil ウティneat ニート コモリ vintage 等好きな方にお勧めです。よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シオタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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