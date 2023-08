❇️お値打ちな『フォロー割引』はじめました❗

● この度はご覧いただきありがとうございます。

コメント不要!ダイレクト(直接)購入大歓迎です!

☟よろしければ…☟

☞ #アイスのお靴☆彡

その他、一度ご覧くださいませ^ ^

■商品情報■

コンバース ワンスター オックス

ハーバルレザー/ホワイト 158467C

コレクション購入し、5~6回使用。

使用感は少なめですが、

右足ヒール部にスレがありました(画像10枚目)。

画像にて確認いただき、

USEDをご理解いただける方にお譲りします。

1974年の発売当初は

バスケットボールシューズとして活躍し、

1980年代から現在までライフスタイルシューズとして

世界中で愛用されているONE STAR。

こちらは1970年代当時のオリジナルディティールを再現。

日本未発売の1足とのことです。

【状態】美USED

【ブランド】converse

【タイプ】メンズ シューズ カジュアル スニーカー

革靴 本革 入手困難 レアモデル

【カラー】スモークグリーン~カーキ / 緑色系

画像にて確認ください。

【表記サイズ】 26.5cm

■ 箱はございません。

素人梱包・コンパクト簡易包装にてお送りします。

商品・発送のタイミングにより、

発送方法が変更する場合がございます。

また素人目視にて検品しております。

小汚れ・小キズなど細部の見逃しはご了承ください。

■ ご覧いただきありがとうございました。

お目に留まりましたらよろしくお願いいたします。

■ その他、アディダス ナイキ リーガル ビルケンシュトック

クラークス ファビオルスコーニ などを出品しております。

ぜひ、一度ご覧くださいませ。 ☞#アイスの靴☆彡

メインカラー···グリーン

人気モデル···converse ワンスター

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

