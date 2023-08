オフストリングヨーヨーの7個セットです。

オフストリングヨーヨーの7個セットです。C3ヨーヨーデザインコントレイル(旧型) 2個そこそこ使用感があります。新品に比べるとある程度のブレはありますがプレーに支障が出るレベルではないと思います(普通に使ってます)。2017年発売の初期型です。交換用のスペーサー(未開封)もあります。サムシングXジャパンテクノロジージェットセットEG.W O.N.E. (One is Not Enough) Hajime Edition特別デザインのジェットセットEG.Wの2個セットです。箱付き。ある程度の傷はありますが安定して回ってるときのブレはほぼありません。マウルフレックス 2個あまり使ってないですが少し傷があります。安定して回ってるときのブレはほとんどありません。ジャパンテクノロジーカムイワイド 1個この機種だけ1個なのでご注意ください。傷などがいくつかあります。ブレはあまりありません。(おまけ)キティストリングKストリングクラシック ファット20本くらいあります。これらの機種と相性もよく一緒に使っていたのでおまけとして付属します。おまけなので本数の保証はできません。ジャパンテクノロジーのハンカチ(未使用)何かのヨーヨーを買ったときのオマケかなんかだと思いますが詳細不明です。ベアリング、パッドなどは使える状態のものがついています。ストリングはつけたままにしようかと思いますが不要でしたら購入後のコメントで発送前にお知らせください。その場合は外して発送します。傷やブレの状態については主観になります。バラ売りの予定はありません。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

