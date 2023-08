✴️はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます☺️

お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️

ナイキ・ステューシー・カーハート・ノースフェイス・FR2

など幅広いアイテムを取り揃えています(^^)

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋オリバー

☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、

売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。

✴️商品情報

・ブランド: hysteric glamor ヒステリックグラマー

・色柄: ホワイト 、 白

・サイズ表記:L

・素材:コットン

・状態:良好

✴️サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈66

身幅54

肩幅44

袖丈24

⚠️多少の誤差はご容赦下さい。

✴️ショップ紹介

90s ビンテージ スポーツMIX ストリート ワーク 系の古着

タウンユース から アウトドア まで幅広くお使い頂ける

古着をお求めやすい価格で、出品しております。

☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️

✴️発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️

なるべく早くお手元に届く様に発送いたしますので、

ご安心してご購入頂ければと思います。

✴️さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています(^^)

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️

管理番号 : 23ss0463

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✴️はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。 他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️ナイキ・ステューシー・カーハート・ノースフェイス・FR2 など幅広いアイテムを取り揃えています(^^) ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋オリバー☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。✴️商品情報・ブランド: hysteric glamor ヒステリックグラマー・色柄: ホワイト 、 白・サイズ表記:L・素材:コットン・状態:良好✴️サイズ詳細 (単位:cm)平置き採寸着丈66身幅54肩幅44袖丈24⚠️多少の誤差はご容赦下さい。✴️ショップ紹介90s ビンテージ スポーツMIX ストリート ワーク 系の古着タウンユース から アウトドア まで幅広くお使い頂ける古着をお求めやすい価格で、出品しております。 ☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️ ✴️発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️なるべく早くお手元に届く様に発送いたしますので、ご安心してご購入頂ければと思います。 ✴️さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています(^^)是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️管理番号 : 23ss0463

