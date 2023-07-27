【SALE／60%OFF】 Panasonic HC-VX992M-W ビデオカメラ

Panasonic HC-VX992M-W

ソニー SONY ILME-FX30B Cinema Line FX30 ボディ



HDR-PJ590V／SONY製／プロジェクター内蔵／最長記録24時間／６４ＧＢ

4K撮影対応有

8mmテープのダビングに！ SONY ビデオカメラ CCD-TRV86

AVCHD: AVCHD Progressive

Xacti デジタルムービーカメラ DMX-HD2000

FULL HD対応有

【ジャンク品】SONY NXCAM HXR-NX5J

WiFi: WiFi内蔵

【GW緊急値下げ早い者勝ち】Gopro HERO10 Black

color: WHITE

GoPro9 本体 +アクセサリーセット

ビデオ・フォーマット: メモリカード

Insta360 X3 CINSAAQ/B

ビデオ・画質: AVCHD

SHARP VL-HL100 ビデオカメラ

メモリカード対応種類: SDXC

DJI OSMO ACTION アクセサリー付フルセット

モニタ有

もび様専用☆オズモポケット2☆Sunset White☆おまけ付き

光学ズームクラス別2: 18〜20倍

【動作確認済み】OSMO+ 備品全て付けます

内蔵メモリ有

JVC ビクター エブリオ ビデオカメラ 防水 GZ-R300-D オレンジ

動画圧縮方式: MPEG4

最終値下げ DJI OSMO POCKET + ベースマウント

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

GoPro hero11 Black

形状: 横型

SONY FDR-AXP35 4Kビデオカメラ ハンディカム

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式

GoPro HERO セット売り

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

RICOH リコー THETA シータV

静止画有効画素数・クラス別: 551〜650万画素

Panasonic HC-VX992M-W



【保証有り・動作確認済】SONY HDR-CX430V

#パナソニック

GoPro hero7 black CHDHX-701-FW

#Panasonic

はる様 Panasonic デジタル4Kビデオカメラ HC-VX985M-K



sho様専用★HDR-CX720V

画質···4K

GoPro hero9 BLACK まとめ売り



SIGMA 45mm F2.8 DG DN SONY Eマウント

Panasonicデジタル4Kビデオカメラ

【お得セット】GoPro HERO8

『HC-VX992M(ホワイト)』を出品致します。

【ジョン様専用】DJI Pocket 2 サンセットホワイト



Panasonic HC-W580M 美品

内容物

ソニー コレクション ■15 HDR-TD10

・本体

Panasonic デジタルハイビジョンビデオカメラ HDC-TM650

・バッテリーパック

ACTION 2 POWERコンボ

・充電器

GoPro レンズリプレースメントキット MAX ACCOV-001

・DCケーブル

【長期保管品】SONY HVR-Z1J ビデオカメラ

・SanDisk 128GBカード

ka*☻様専用 GoPro MAX バッテリー付 動作確認済

となっております。使用済みなので少しの汚れはありますがほぼ備品です。説明書もあります。

Gopro HERO4 SILVER FeiyuTech ジンバル

おまけで三脚などもつけております。

【値下げ交渉OK】 GoPro HERO11 Black

またGoProのヒーローブラック6も付けておきました。GoProはバッテリーが入っていないので充電器を差した状態ではないと使えないのでおまけです。充電器を差した状態なら使用できます！こちらも三脚もご用意させていただきました。

GoPro Hero7 本体 マウント バッテリー

なにとぞよろしくお願いします。質問等があれば答えますのでよろしくお願いします！

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

Panasonic HC-VX992M-W4K撮影対応有AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: WHITEビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 18〜20倍内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式撮像素子種類: MOS/LiveMOS静止画有効画素数・クラス別: 551〜650万画素#パナソニック#Panasonic画質···4KPanasonicデジタル4Kビデオカメラ『HC-VX992M(ホワイト)』を出品致します。内容物・本体・バッテリーパック・充電器・DCケーブル・SanDisk 128GBカードとなっております。使用済みなので少しの汚れはありますがほぼ備品です。説明書もあります。おまけで三脚などもつけております。またGoProのヒーローブラック6も付けておきました。GoProはバッテリーが入っていないので充電器を差した状態ではないと使えないのでおまけです。充電器を差した状態なら使用できます！こちらも三脚もご用意させていただきました。なにとぞよろしくお願いします。質問等があれば答えますのでよろしくお願いします！

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

SONY HVR-Z5J(HVR-MRC1付)■美品■ ソニー SONY HDR-XR520V #1058早いもん勝ち｜ほぼ新品】GoPro HERO8 BLACKと予備バッテリーセット