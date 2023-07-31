一番の steinberg UR-RT2 オーディオインターフェイス その他

清掃&動作確認済(2023/06/01)

集音器 LARGE WHT-201A ホワイトイヤー



トリスおじさん様 専用

4年ほど前に購入し、1年ほど使用し、その後は暗所にて保管しておいたsteinberg UR-RT2です。ニーヴのトランスがスリットから顔を覗かせているのがオシャレです。

TEAC W-1200 ティアック ダブルカセットデッキ

傷とかは特にありませんが、底面の滑り止めが1箇所剥がれているため写真をご確認ください。実用上は特に問題ありません。

【動作確認済】Nreal Air ARグラス スマートグラス



メンテナンス済 MDデッキ SONY MDS-S50 MDLP対応 動作安定

Cubase AIのライセンスは恐らく使用できないと思いますが、それ以外のライセンスは触れていないので使えるかもしれませんが未確認です。

TASCAM【CD-200BT】業務用CDプレーヤー

その他ケーブル類の付属品は完備、動作確認済です。

SONYステレオICレコーダーICD-SX1000



【ほぼ未使用】TOA CD/SD/USBプレーヤー CD-100SU ブラック

#スタインバーグ

ONKYO X-NFR7(D)

#steinberg

商品の情報 ブランド スタインバーグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

清掃&動作確認済(2023/06/01)4年ほど前に購入し、1年ほど使用し、その後は暗所にて保管しておいたsteinberg UR-RT2です。ニーヴのトランスがスリットから顔を覗かせているのがオシャレです。傷とかは特にありませんが、底面の滑り止めが1箇所剥がれているため写真をご確認ください。実用上は特に問題ありません。Cubase AIのライセンスは恐らく使用できないと思いますが、それ以外のライセンスは触れていないので使えるかもしれませんが未確認です。その他ケーブル類の付属品は完備、動作確認済です。#スタインバーグ#steinberg

商品の情報 ブランド スタインバーグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◇ IC Recorder MR-1000★未開封品❣ ソニー コンデンサーマイク ECM-100U木のヘッドシェル (備長炭＋レッドロビン 指掛け、黒檀) 9gZOOM ズーム H3-VRとACアダプターAD-17A、キャリングバッグ付きミミテック 音読学習器IR-2steinberg UR-RT2 オーディオインターフェイスパイオニア pioneer PL-X9 レコードプレーヤー 取扱説明書 動作品