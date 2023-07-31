一番の steinberg UR-RT2 オーディオインターフェイス その他

|ブランド
|スタインバーグ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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54分钟前
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スタインバーグ Steinberg 24bit/192kHz対応 USBオーディオインターフェイス UR-RT2 RND社製トランスフォーマーを採用し、より太く艶(つや)のある音質での録音を実現
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UR-RT2がスタジオ音質になる理由【Neveのトランス機能】 | The Night Line
Amazon | スタインバーグ Steinberg 24bit/192kHz対応 USBオーディオ
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Steinberg UR-RT2 オーディオインターフェイス | angeloawards.com
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