ご覧いただき誠にありがとうございます

○私の商品はこちら

→ #SUU古着

○私のビンテージTシャツはこちら

→ #SUUTシャツ

#企業Tシャツ

#アートTシャツ

#キャラクターTシャツ

などレアなビンテージを出品しております。

◯フォロー割引き

簡単な2ステップです。

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい

☆10000円以上→500円引き

☆5000円以上→300円引き

☆5000円以下→200円引き

◯おまとめ買い割引き

まとめ買いは点数により、値下げ致します。

☆2点購入で1000円引き

☆3点購入で2000円引き

90s vintage

Disney Official

THE TWILIGHT ZONE TOWER OF TERROR

トワイライトゾーン

タワーオブテラー

90s 後半のオフィシャルです。

ディズニーのキャラクターTシャツのビンテージの中で、特に入手困難なこちらのTシャツですが、貴重なMADE IN USA製のXL相当です。

ゆったりとダボっと着て頂けるビッグサイズです!

袖と裾はダブルステッチ

タグは元々2枚タグですが、1枚は切れております。

Disney Official タグ

カラー:バーガンディ

サイズ:XL相当

身幅58

着丈74

肩幅55

袖丈24

⭐︎多少の採寸の誤差はご理解いただけますようよろしくお願いします。

状態:色落ちは多少ありますが、目立つダメージや汚れはなく、いい雰囲気のビンテージです。

ビンテージをご理解いただける方、よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

