カラー···ホワイト

《専用・2点おまとめ》ステューシーTシャツ2点



《US古着》ディズニーワールド ミッキー キャラTシャツ メンズ2XL

8

【新品】ジョンスメドレー メンズニット シーアイランドコットン クルーネック

ホワイト

HTH tシャツ スミクロ

Tシャツ

チャンピオンTシャツ 70年代



N°21 ヌメロ ワンポイントロゴTシャツ

新品、未使用

24時間以内発送 新品未開封品 wasted forever Tシャツ Lサイズ



VivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド サティア Tシャツ

写真撮影の為開封

NIKE × Travis Scott cuctus jack Tシャツ 未開封



Maison Margiela コットン Tシャツ XL

着る機会がなく出品

17aw Supreme AKIRA ARM TEE アキラ 新品 大友克洋 M

タグ付き

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウザリス 商品の状態 新品、未使用

カラー···ホワイト8ホワイトTシャツ新品、未使用写真撮影の為開封着る機会がなく出品タグ付き

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウザリス 商品の状態 新品、未使用

90's Rage Against The Machine Tシャツ USA製SEQUEL ×Fragment GAME T-SHIRT ver.2.01FENDI X FILA Tシャツ《レア》AKIRA KIMONO MY HOUSE ヴィンテージTシャツ XLRalph Laurenラルローレン POLO PATCHWORK LOGO T