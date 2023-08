◯ブランド

THE NORT FACE ザ ノースフェイス

ホワイトレーベル

◯商品名

正規品!!新品!!

日本未発売

韓国限定ホワイトレーベル

こちらは(韓国)THE NORTH FACEの商品です。

OLEMA ANORAK ハーフジップ アノラック

裏地のない一重アノラックで軽く着用できるアイテム。

ナイロンジャケット ハーフジップジャケット マウンテンパーカー

◯サイズ

胸囲133cm

肩幅56cm

袖丈63.5cm

着丈75cm

◯色

ブラック 黒

★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせ下さい。

すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので都度コメント欄よりお伝え下さい!

★まとめ割引

まとめ買いでさらにお値引き、させて頂きますので、コメント欄にご相談下さい!

新品・未使用ですが、自宅保管にご了承下さいませ。

全購入者様は商品説明、プロフィールを読んだとみなし販売しております。

70s 70年代 80s 80年代 90s 90年代 00s 2000年代 の vintage

ヴィンテージ ビンテージ 古着 モード

【取り扱いブランド】

ナイキ アディダス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミー ヒルフィガー ユニクロ ノーティカ ポールスミス ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー バーバリー

ファッキンオーサム チャンピオン ナイキ プーマ ポルシェ

【取り扱いアイテム】

ナイロンジャケット パーカー ジャージ トラックジャケット フーディ スウェット トレーナー ジャケット デニム デニムシャツ デニムジャケット ネルシャツ シャツ ブルゾン スイングトップ コーチジャケット マウンテンパーカー ワークシャツ スタジャン チャイナシャツ シュプリーム

古着 used ビックシルエット オーバーサイズ ドロップショルダー ワイドスリーブ 銀タグ ビックロゴ デカロゴ メンズ レディース ビンテージ ゆるだぼ ワンピース チュニック ロング丈 ワンピ USサイズ 大きいサイズ 古着男子 古着女子

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

