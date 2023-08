【ご予約品】 blackpink THEALBUM ユニバ特典ロゼ K-POP/アジア

BLACKPINK THE ALBUM

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

BLACKPINK THE ALBUM ユニバ特典のロゼです。即購入可能トレカのみ。硬貨ケース+防水対策した上で発送させてもらいます。未開封品ですが素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。BLACKPINK ブラックピンク ブルピンCDトレカ アルバム THEALBUMトレカ ユニバ特典 JISOO JENNIE ROSÉ LISAジス ジェニ ロゼ リサ

