【新発売】 Sacai SALE!! 2017 collectionワンピース Spring ひざ丈ワンピース

Sacai 2017年のコレクションワンピース

カラー: ネイビー

(数回着用 目立ったキズ汚れナシ)

こちら、ハンギングだとなかなか着たらどう見えるか

分かりづらいので、コレクションの時

他の柄をモデルが着ている写真を載せております。

多少のデコレーションの違いはありますが

着るとこの様に見えます。

コレクションアイテムで少し大きめなので

165cm程背がある方にオススメです。

定価 12万程の商品です

お値下げしました

55000円→ 39000円

こちら購入される前に一度コメントください。

*自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 未使用に近い

Sacai 2017年のコレクションワンピースカラー: ネイビー(数回着用 目立ったキズ汚れナシ)こちら、ハンギングだとなかなか着たらどう見えるか分かりづらいので、コレクションの時他の柄をモデルが着ている写真を載せております。多少のデコレーションの違いはありますが着るとこの様に見えます。コレクションアイテムで少し大きめなので165cm程背がある方にオススメです。定価 12万程の商品ですお値下げしました55000円→ 39000円こちら購入される前に一度コメントください。*自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいサカイコムデギャルソンTOGAUNDERCOVERMONCLER

