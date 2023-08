【浴衣オーダーページ】

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【浴衣オーダーページ】ちびぬい用浴衣+帯SET♡ 1600円です。関ジュ・なにわ男子(新・旧)ちびぬい対応です!これからの時期とってもかわいい浴衣です♡これからのお出かけやツアーのお供にいかがですか??ϋ◉オーダー方法◉⚪︎浴衣希望布番号⚪︎帯希望布番号⚪︎着せていただくちびぬいの三点をコメントにてお知らせください!お気軽にコメントおましております♡また、なにわ男子推しメンうちわプレゼントしております!コーデに合わせてお使いください ♡※一つ一つうちわも手作りしておりますので完成度はおまけ程度に思って頂けると嬉しいです(>_<)★ちびぬい本体はつきませんのでご了承ください★素人のハンドメイド作品となります。縫い目のずれや、ゆがみ、ほつれ止め液を使用していますが、ほつれなどある場合がございます。完璧を求める方はご遠慮ください。◉その他オーダーも承っております◉⚪︎チューリップハットSET⚪︎ベレー帽SET⚪︎ボンネットSET当ページのトップの※販売のみ表示をチェックしていただければわかりやすいかと思いますのでよろしくお願いします✾※ちびぬいに個体差がありますので、「サイズが合わない」、「イメージと違う」などでの返品は受付できません。ご了承のうえご購入検討お願いします。ラクラクメルカリ便変更は+200円です。購入前にコメントお願いします。#なにわ男子#大西流星 #長尾謙杜 #大橋和也#藤原丈一郎 #道枝駿佑 #高橋恭平 #西畑大吾 #Aぇgroup #正門良規 #末澤誠也 #草間リチャード敬太#小島健 #福本大晴 #佐野晶哉 #Lilかんさい #嶋﨑斗亜 #西村拓哉 #大西風雅 #岡﨑彪太郎 #當間琉巧 #ジャニーズ#ちびぬい服 #ちびぬい衣装 #ぬい服#アイドルグッズ #ジャニーズグッズ#ちびぬい帽子 #ちびぬいハット #チューリップハット#きなこぬいふくジャンル···ジャニーズ人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ちびぬい

