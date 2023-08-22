一流の品質 スタイリスト私物 ennoy NYLON (Sage) JACKET+PANTS ナイロンジャケット

エンノイとスタイリスト私物 NYLON JACKET+PANTS (Sage)

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サイズL

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JACKET 着丈73 肩幅56 身幅132 袖丈66 PANTS ウエスト(ゴム入り)85 ヒップ121

定価￥27,280 【新品・未使用】 SABBAT13(サバト) ジャケット

股下70.5 総丈104

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新品未使用、未開封

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

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