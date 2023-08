#layla’sTシャツ

◾️アイテム

◾️サイズ S

着丈 68cm

身幅 49cm

肩幅 40cm

袖丈 20.5cm

平置き実寸です。

◾️状態

タグ付きの未使用品です。

当然、特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無く、とても綺麗な状態です!

◾️カラー

白

緑

ホワイト

グリーン

◾️素材

コットン100%

◾️配送等

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入しているため、 真贋に 問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対 応させて頂きますのでご安心下さい。

●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも 中古品とのご認識の上、 細かな状態をお気にされる方はご購入をお控 えください。

●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が 実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

#layla’sTシャツ ◾️アイテム【新品未使用タグ付き】DSQUARED2 ディースクエアード リンガーネックTシャツ S 白 緑◾️サイズ S着丈 68cm身幅 49cm肩幅 40cm袖丈 20.5cm平置き実寸です。◾️状態タグ付きの未使用品です。当然、特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無く、とても綺麗な状態です!◾️カラー白緑ホワイトグリーン◾️素材コットン100%◾️配送等簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入しているため、 真贋に 問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対 応させて頂きますのでご安心下さい。●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも 中古品とのご認識の上、 細かな状態をお気にされる方はご購入をお控 えください。●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が 実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

